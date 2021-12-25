CHP’li Ağbaba’nın dinlediği emekli isyan etti !





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası heyeti, Aksaray’da esnafı ve vatandaşları dinledi. Emekli bir vatandaş, “70 liraya aldığım çiçek yağı şimdi 150 lira, alamıyorum, 5 kiloluk. 2 bin lira ile 4 nüfusa bakıyorum. Yeter desem inanır mısınız? 525 lira doğal gaz parası geldi, 200 lira elektrik parası ne yiyip ne içeceksin? Çok şükür” dedi! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #CHP #Veliağbaba #Emekli #Aksaray