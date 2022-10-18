CHP’li Akın: Amasra’da son üç yılda toplam 562 kaza yaşanmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Amasra’daki maden ocağındaki patlamadan 20 gün önce ziyaretinde iş kazalarının bıçak gibi kesildiğini söylediğini anımsatarak, “Son üç yılda 562 kaza yaşanmış. Amasra’da neredeyse her iki günde bir kaza meydana gelirken kazaların değil, iş güvenliğinin bıçak gibi kesildiği çok açık” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 41 maden emekçisinin hayatını kaybettiği kazadan 24 gün önce facianın yaşandığı Amasra’da yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışılıyor.

Bakan Dönmez, söz konusu ziyaretinde “Ben özellikle iş kazalarını da yakinen takipteyim. Bu alınan hukuki tedbirlerin regülasyonunun iş kazalarına etkisi ne olmuş. Bıçak gibi azalır hale gelmiş” açıklamasında bulunmuştu.

‘KAZALAR DEĞİL, İŞ GÜVENLİĞİ BIÇAK GİBİ KESİLMİŞ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı açıklamada Bakan Dönmez’in faciadan 24 gün önce yaptığı açıklama ile resmi denetim raporlarındaki verilerin çeliştiğine dikkat çekti. Sayıştay raporlarında Amasra’da neredeyse her gün kaza yaşandığına dikkat çeken CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Kamunun işlettiği bir maden ocağında meydana gelen faciada 41 maden emekçisini yitirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez faciadan 24 gün önce burayı ziyaret ederek kazaların ‘bıçak gibi’ kesildiğini açıkladı.

Oysa resmi raporlardaki tablo Amasra’da her iki günde bir kaza yaşandığını gösteriyor. Başka bir deyişle kazalar Amasra’da kazalar değil, iş güvenliği bıçak gibi kesilmiş”

AMASRA’DA İKİ YILDA 562 KAZA MEYDANA GELMİŞ

CHP’li Akın, Sayıştay ve TTK faaliyet raporlarına göre facianın yaşandığı Türkiye Taşkömürleri Kurumu Amasra İşletmesi’nde son üç yılda art arda kazaların yaşandığına dikkat çekti. CHP’li Akın, şöyle devam etti:

“2019’da meydana gelen 190 kazanın 72’si göçük, 81’i düşme, çarpma, yuvarlanma veya kayma, 10’u malzeme taşıma veya kullanma, 11’i nakliyat, 5’i makine elektrik nedeniyle gerçekleşti. 2020 yılında meydana gelen 164 kazanın 60’ı göçük, 72’si düşme, çarpma, yuvarlanma veya kayma, 17’si malzeme taşıma, 9’u nakliyat, 3’ü makine elektrik nedeniyle yaşandı. 2021 yılında da 208 kaza meydana geldi. Kazaların bıçak gibi kesildiği söylenen Amasra’da son 3 yılda meydana gelen kazaların toplam sayısı 562 oldu. TTK 2021 yılı faaliyet raporunda kendini aklayarak, ‘Denetimler kapsamında bu faaliyet raporunda yer vermeyi gerektirecek kritik’ düzeyde bulguya rastlanılmamıştır’ ifadesini kullandı.”

‘SORUMLULUĞU BAŞKALARINA YIKMAYA KALKMAYIN’

Akın, facianın yaşandığı Amasra’da ortalama her iki günde bir kaza yaşanırken tedbirlerin göz ardı edilmesinin faciaya davetiye çıkardığına işaret etti. Akın, şunları ifade etti:

“Her iki günde bir kazanın yaşandığı Amasra’da adeta facia geliyorum derken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Taşkömürleri Kurumu ne yapıyordu? Bu sorumluluktan kimse kaçamaz. Kimse bu facianın sorumluluğunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TTK dışında başka yerde aramasın.

Bu facianın sorumlusu iki mühendis ya da iki müfettiş değildir. Bu facianın sorumlusu doğrudan AK Parti iktidarıdır. Bu facianın sorumlusu; kazadan 24 günce Amasra’da kazaların bıçak gibi kesildiğini söyleyen Enerji Bakanıdır. Bu facianın sorumlusu; TTK’yı kamusal bir yapıdan çıkarmak için işlevsizleştiren iktidardır.

Kimse ‘kader planı’ diyerek ocaktan madencilerimizin cansız bedenlerini çıkarılmasını marifet olarak göstermesin. Bize kıskanıyorlar dedikleri Almanya’da 20 yılda ölümlü kaza sayısı 10’u geçmiyor. AK Parti iktidarı, ne Soma’dan ne Ermenek’ten ne de onlarca faciadan ders çıkarmadı. Soma’daki facianın ardından Meclis Araştırma Komisyonunun önerileri bugüne kadar neden hiç dikkate alınmadı?”

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