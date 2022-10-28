CHP’li Akın: Amasra’da üst düzey yetkililer korunmaya çalışılmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Amasra’da 41 maden emekçisinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 13 gün geçtikten sonra kurumdaki mühendis şefler gözaltına alınırken, tek bir üst düzey yöneticinin ifadesinin bile alınmamasının manidar olduğunu dile getirdi. CHP’li Akın, “Kimse yöneticileri koruyup kollamaya kalkmasın” dedi.

Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Amasra işletmesinde meydana gelen grizu patlamasında 41 madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 13 gün geçtikten sonra 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını anımsattı.



‘SORUMLU YÖNETİCİLER CEZASIZ BIRAKILMAK İSTENİYOR’

İktidarın Soma ve Ermenek facialarında olduğu gibi Amasra faciasında da yöneticileri koruyarak cezasız bırakmak istediğini söyleyen Akın, şunları söyledi:

“41 maden emekçinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 13 gün geçtikten sonra 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Faciadan 312 saat sonra Amasra işletmesindeki mühendis ve şefler şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Amasra faciasında tek sorumlu işletmedeki mühendis ve şefler değil. Kimse yöneticileri koruyup kollamaya kalkmasın. Faciadan sonra tek bir üst düzey yöneticiye el çektirilmemesi manidar.

Amasra faciasında başta havalandırma sistemindeki hata olmak üzere pek çok ihmal iddiasından bahsediliyor. 41 maden emekçisi toprağın altında yatarken; üst düzey yöneticilerin bırakın gözaltını, görevden el çektirilmemesi bile manidar. Sorumlu olarak yalnızca mühendis ve şeflerin gösterilerek facianın basit bir mühendis hatasıyla açıklanmak istenmesi bu faciadan doğrudan sorumlu olan iktidarın kendini aklamak istediğinin kanıtıdır.”

‘TTK’DE NE İŞ GÜVENLİĞİ NE DE İŞ GÜVENLİĞİ YATIRIMI VAR’

Akın, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yıllar içinde değiştirilen yapısının kazalara davetiye çıkardığını kaydetti. Akın, şunları dile getirdi:

“Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda; Amasra faciasına kadar 5 yılda 12 bin 966 iş kazası meydana geldi. Söz konusu iş kazalarında binlerce işçi yaralandı, 13 işçi de hayatını kaybetti. Yalnızca bu verilere baktığınızda büyük bir facianın gelmekte olduğunu anlıyoruz.

Aynı zamanda kurum bünyesinde iş güvenliği için de yeterli yatırım yapılmadığı ortada. TTK bünyesindeki 5 işletmeye son 12 yılda yapılan iş güvenliği yatırımlarının tutarı 677 milyon lirayken bu yatırımın yalnızca yüzde 33’ü iş güvenliğine ayrıldı.

Başka bir deyişle 5 kuruma 12 yıl boyunca yapılan iş güvenliği yatırımı yaklaşık 224 milyon lira tutarında. Buna göre bir kuruma yıllık 3,7 milyon lira tutarında iş güvenliği yatırımı yapılmış.

Sarayın 10 milyon lirayı aşan bir günlük masrafıyla TTK bünyesindeki bir madenin ortalama üç yıllık iş güvenliğinin sağlanması için harcama yapılmış. Başka bir deyişle TTK’da ne iş güvenliği ne de iş güvenliği yatırımının yapılası AK Parti iktidarının zaten maden emekçilerinin güvenliğini düşünmediğinin açık bir göstergesidir.”

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