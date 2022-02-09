CHP’li Akın bağıra bağıra isyan etti ! “Vatandaşın bu faturalara tahammülü kalmadı!”

CHP, 81 ilde aynı anda elektrik zamlarının geri çekilmesi için açıklama yaptı !
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet AkınCHP Ankara İl Başkanlığınca, elektrik zamlarına ilişkin, Ulus’taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yaptı! Sözlerinin tamamında yurttaşların evine gelen elektrik zammı olan Akın’ın “Vatandaşın tahammülü kalmadı!” dedi !
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