CHP'li Akın: “Döviz üzerinden verilen garantilerin derhal Türk lirasına çevrilmesi gerekmektedir”

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bazı kamu projeleri için döviz üzerinden verilen garantilerin derhal Türk lirasına çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bütçesine büyük yük olan otoyol, köprü ve havalimanlarına döviz üzerinden verilen garantilerin ardından demiryollarına da benzer bir modelle yolcu garantisi verilmesinin gündemde olduğunu ifade etti. Yatırım programından çıkarılan İstanbul-Ankara Sürat Demiryolu Projesi'ne kamu özel işbirliği modeliyle yolcu garantisi verilip verilmeyeceğini soran Akın, pek çok projeye verilen garantilerin kamu bütçesinde adeta kara deliğe dönüştüğünü savundu.

Köprülerden otoyollara, havalimanlarından şehir hastanelerine verilen bütün garantilerin vatandaşın vergileriyle ödendiğini aktaran Akın, şöyle devam etti:

"Yıllar boyunca döviz üzerinden verilen garantiler, kurdaki artışla her gün daha da büyürken, bugüne kadar kamu özel iş birliği (KÖİ) kapsamında verilen garantilerin toplam tutarının 140 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. Tüm bu gerçekler ortadayken, iktidarın otoyollar ve havalimanlarının ardından demiryollarında da ilk kez yolcu garantili bir KÖİ modelini hayata geçirmeye hazırlandığını duyuyoruz."

İktidarın yanlış ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin büyük bir buhran yaşadığını savunan Akın, Türkiye'de öz kaynak kalmayınca yurt dışından kredi getirmek için girişimlerde bulunulduğunu öne sürdü.

Yurt dışındaki kreditörlerin yalnızca garantili projelere destek verdiğine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Bize ulaşan bilgilere göre yatırım programından çıkarılan Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu Projesi'nde yolcu garantili bir model için ciddi bir hazırlık yapılıyor. Kamu bütçesinden yalnızca 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na yapılan garanti ödemesi 230 milyon avro oldu. Havalimanlarında bile ulaşılamayan yolcu sayısına demiryollarında nasıl ulaşılacak? Demiryollarına garanti vermek yalnızca kamu zararına neden olacaktır. Demiryollarına yolcu garantisi demek vatandaşın cebinden alıp yandaşa vermektir. Döviz üzerinden verilen garantilerin derhal Türk lirasına çevrilmesi gerekmektedir."