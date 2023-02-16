CHP’li Akın: ‘Koordinasyon eksikliği en büyük artçı deprem oldu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklama ile CHP Deprem İletişim Merkezi verilerini açıkladı. CHP’li Akın depremin ilk gününden bu yana yaklaşık 45 bin çağrı aldıklarını ve söz konusu çağrıların başında yüzde 65 oranıyla yardım talebi geldiğini vurguladı. Ahmet Akın şu bilgileri paylaştı:

“Deprem felaketinin ardından Genel Başkanımızın talimatıyla kurulan Deprem İletişim Merkezi aracılığıyla vatandaşımızın bize ilettiği talepleri aldık.

Özellikle vurgulamamız gerek: Deprem felaketinde iletişim kurmak bu kadar önemliyken, yaşanana iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliği bu felakette adeta en büyük artçı deprem etkisi yarattı.

Deprem felaketinin ilk günlerinde koordinasyon eksikliği yaşandığı, yardımların ulaştırılamadığına iletişim hattına gelen telefonlar üzerinden çok açık bir şekilde gözlemleyebildik.”

‘YAKLAŞIK 45 BİN ÇAĞRI GELDİ’

Akın, depremzede vatandaşların ilk günden bu yana “Devleti arıyorum, yardım edin” çağrısında bulunduğuna dikkat çekerek, “Bugün itibarıyla yaklaşık 45 bin çağrı aldık. Bu çağrıların en başında yüzde 65 oranıyla yardım talebi geliyor. Çağrıların yüzde 15,5’i ise teyit edilmiş ‘Enkazdan ses geliyor’ çağrıları. Ne yazık ki son iki gündür ses geliyor çağrıları artık gelmiyor. Ulaşım talebi, konaklama talebi, kayıp ve cenaze hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de aldık.” dedi.

‘EN ÇOK ÇAĞRIYI HATAY’DAN ALDIK’

Depremin etkilediği bütün illerden CHP Deprem İletişim Merkezi’ne adeta telefon yağdığına işaret eden Akın, “Deprem İletişim Merkezi’ne en çok çağrıyı yüzde 50 oranıyla Hatay’dan yapılan aramalar oluşturdu. Yani her iki aramadan biri depremin büyük hasara neden olduğu Hatay’dan geldi. Hatay’ın ardından da sırasıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’ten çağrı geldi.” diye konuştu.