CHP'li Akın'dan “Karadeniz'deki doğal gaz için sahanın potansiyeli belirlenmeden yatırıma başlandığı” iddiası

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin "Sahanın potansiyeli belirlenmeden yatırıma başlanıyor. İktidar 2023 yılında 'Gazı çıkardım' diyebilmek için sahanın şu an için belirlenen potansiyelinin çeyreğine yönelik bir yatırım yapılmasını öngörüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın 2023'e yetişmesi amacıyla henüz teknik rapor tamamlanmadan Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılması için potansiyelin çeyreğine yönelik bir yatırım planladığını iddia etti.

Gazın çıkarılması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) üretim tesisleri, nakil hatları ve kara doğal gaz işleme tesisi entegre projesiyle ilgili ÇED raporunun yayımlandığını aktaran Akın, bu raporun, iktidarın 2023'te "siyasi rant" elde etmek için acele ettiğini ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Akın, herhangi bir yatırım yapılmadan önce sahayla ilgili teknik raporun tamamlanması, ardından nihai yatırım kararının sahanın potansiyeline göre alınması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, doğal gazın çıkarılmasına karşı değiliz. Biz vatandaşın parasının siyasi rant için harcanmasına karşıyız. Gaz siyasi rant için değil, vatandaşlarımızın refahı için kullanılmalı. Gazın çıkarılması için bilimsel yöntemler kullanılmalı ancak iktidar bunun tam tersi bir süreci yürütüyor.

Sahanın potansiyeli belirlenmeden yatırıma başlanıyor. İktidar 2023 yılında 'Gazı çıkardım' diyebilmek için sahanın şu an için belirlenen potansiyelinin çeyreğine yönelik bir yatırım yapılmasını öngörüyor. Bu da vatandaşın beklediği indirim müjdesinin başka bahara kalacağını gösteriyor. 2023 yılında tam potansiyelle değil, şimdilik dörtte bir oranla gazın taşınması, ithal gaza göre daha metreküp maliyetini artırıyor."