CHP’li Ali Mahir Başarır çoklu Baro teklifinde AKP’lilere sert çıktı: Turşu kurmuyoruz!

Meclis Adalet Komisyonu’nda ‘çoklu baro’ teklifin ilk 9 maddesi kabul edildi. Teklifin geneli üzerine konuşmalar tamamlanırken, muhalefet milletvekilleri avukatların çoklu baro uygulamasını istemediklerini ve teklif ile yargının bağımsızlığını kaybedeceğini söyledi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti milletvekillerinin ‘Siz de kurun’ sözlerine ‘Turşu kurmuyoruz, baro kuruyoruz. İçinizde mesleği, baroyu bilen arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Gelmesin bu Genel Kurul’a’ diyerek tepki gösterdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR?

İşte CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın kısa özgeçmişi:

Ali Mahir BAŞARIR

Mersin / Tarsus- 1975, Abdullah, Gülseren.

Avukat; İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus?ta tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı.

2001 yılından itibaren Başarır Hukuk Bürosunun kurucusu olarak avukatlık mesleğini icra etti. Ceza Hukuku alanında çalışmaları oldu. 1992 yılında CHP Gençlik Kolları Kurucu Üyesi oldu. ÇYDD ve HATİAB derneklerinde üyelik yaptı. Maltepe Spor Kulubü ve Kartal Spor Kulubünde yönetici olarak görev aldı.

İngilizce bilen Başarır, evli ve 2 çocuk babasıdır.