CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mut İlçe Başkanlığında konuştu. Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada ülkede çıkan yangınlara yeterli derece müdahale edilmediğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #yangın #receptayyiperdoğan #haber #haberler #chp #akp #akparti #cumhuriyethalkpartisi #mersin #antalya #manavgat #marmaris #yangınlar #ormanyangınları
Anasayfa Alaturka Online CHP’li Ali Mahir Başarır Erdoğan’a demediğini bırakmadı…