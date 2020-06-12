CHP’li Ali Mahir Başarır ve Utku Çakırözer Meclis’te AKP’yi topa tuttu!

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Utku Çakırözer TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır “Bu ülkedeki yürekli gazeteciler mahkeme kapısında ama kalemini kiraya verenler sarayın kapısında. Bu ülkede köşe yazanlar yüreğiyle cezaevinde sarayı yazanlar köşeyi dönüyor. Eminim savcı ifade alırken tutuklayacak mahkeme hazırlıyordu. Neden bu kadar çok gazeteci, siyasetçi, sanatçı tutuklanıyor? Hiç üzülmüyor musunuz? Hukuki bir ahlak kalmamış bu ülkede!” dedi.

Ali Mahir Başarır AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın açıklamaları ile ilgili de çok sert ifadeler kullandı. CHP’li Başarır “FETÖ’yle gizli bir anlaşmanız mı var?” diye konuştu.

Utku Çakırözer ise “Uydurma davalarla gazetecileri hapsetmekten vazgeçin. Odatv 10 yıl sonra yine hedefte. Tele 1 ve Halk TV sürekli hedefte. Ne yaparsanız yapın gazeteciler halka gerçekleri anlatmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.