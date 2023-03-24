CHP’li Ali Öztunç: Çadır veremediler, iftira atıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çadırlarının toplatılarak AFAD çadırlarının kurulması tartışması devam ediyor.

Skandalı ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un, yardım isteyen depremzedelere “Gidip partiye üye olun çadırı alın” dediği iddiası ortalığı karıştırdı

BAŞTAN SONRA MİZANSEN

Erdoğan’a bir vatandaşın “Çadırı onlar değil siz verdiniz” dediği videolar sosyal medyada gündem oldu. Ali Öztunç, “Depremin üzerinden bu kadar zaman geçti, halen çadır ihtiyacını karşılamayanlar iftira atarak açıklarını kapatmaya çalışıyorlar” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Öztunç şunları söyledi:

– Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’a gelmesinden hemen önce ABB’nin çadırlarını toplattılar. Bu durumu deşifre ettim. Hemen ardından iftira kampanyası başladı. Baştan sona ve mizansen. Tam bir kurgu yapılmış. Böyle bir olay hiçbir şekilde olmadı.

KEŞKE VEREBİLSEYDİK

– Depremin başından bu yana depremzede vatandaşlarımıza sadece Kahramanmaraş’ta yaklaşık 13 bin çadır verdik. Hükümetin ve AFAD’ın yapması gerekeni biz yaptık. Bir tane bile konteyner veremedik. Konteynırların çoğuna AFAD el koymuş durumda. Keşke verebilseydik. Çadır verdik. Cumhurbaşkanına gidip bu sözleri söyleyen kişi ile benim aramda böyle bir diyalog yok. Binlerce kişi beni arıyor. Ama kimseye konteyner verelim, CHP’ye üye ol, HDP’ye git gibi şeyler dememiz mümkün değil.

BECERİKSİZLİKLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR

– Belli ki birileri buradaki çalışmalarımızdan, getirdiğimiz yardımlardan rahatsız olmuşlar, mizansen yapmışlar. Ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanının karşısına çıkardıkları kişi beni şikayet ederken aslında kendilerinin ne kadar yetersiz kaldıklarını ortaya çıkarıyor. Çadırı konteyneri vermesi gereken hükümet. Şikayet eden kişi “Siz vermediniz, Öztunç’a gittim” diyor bir yandan.

– Erdoğan’a yaranmak için kurguladıkları bu mizansen AKP’ye “Siz beceriksizsiniz” demenin başka bir yöntemi. Artık depremzedeye eziyete dönüşen beceriksizliklerini bu tip mizansenler kurgulayarak kapatmaya çalışıyorlar. Bugün halen vatandaşlar çadır bekliyor, hijyen sorunu devam ediyorken bu tip iftiraların tartışılması üzücü bir durum.