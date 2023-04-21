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21 Nisan 2023
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CHP’li Ali Öztunç: Erdoğan gelip şov yaptı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kahramanmaraş’ta yaşanan hortum felaketi ihmal ve umursamazlığı ortaya çıkardı. Deprem sonrası vatandaşın çatıların sökülmesine izin verilmedi ama yetkililer de hiçbir şey yapmadı. Hortumun etkisiyle çatılar çadır bölgesinin üzerine düştü ve iki kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.

Depremin üzerinden üç ay geçmesine karşın hala temiz su, gıda ve çadır ihtiyacı devam ettiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İHMAL VE UMURSAMAZLIK VAR

– Hortum nedeniyle uçan çatıların depremzedelerin yaralanmasına neden oldu. 150 kadar çadır etkilendi. 400 metreye kadar uçan çatılar var. Ağır hasarlı binalardaki çatıları vatandaş kaldırmak istedi. İzin vermediler. Kendileri de yapmadı. Enkaz neden kaldırılmıyor. İhmal ve umursamazlık var.

– Depremin başından bu yana çadır sıkıntısı var. Hala çadır isteyen yurttaşlar var. Temiz su, gıda sorunu devam ediyor. Yağmurla birlikte birçok çadır kullanılamaz hale geldi. Gıda ihtiyacı sürüyor. Konteynır kentlerin kurulması gerekiyor. Depremin üzerinden üç ay geçti.

– Erdoğan gelip şov yaptı, açılışlar yaptı. Valiler, kaymakamlar elleri arkalarında geziyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Seçime odaklanmışlar, şov yapıyorlar. Sanki depremzedelerin sorunları çözülüyor algısı yaratıyorlar, hiçbir şey yapılmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yapmak istedi ama AFAD ‘biz yapacağız’ diyerek izin vermedi. Yeniden çadırların kurulması gerekiyor.

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