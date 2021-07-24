CHP’li Ali Öztunç ve Çetin Arık Kayseri’de AKP’yi yerden yere vurdu! “Şeytanla işbirliği yaptılar!”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de Burunören Mahallesi'ndeki kum ocağını protesto eden vatandaşlara destek verdi. Öztunç, kum ocağının köylülerin yaşam alanı içerisinde kurulduğunu söyledi ve "Gel evin içine kur bari, böyle bir mantık var mı? Köyün içinde, kum ocağı olur mu?” dedi. Öztunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'ye "Orayla burayla uğraşacağına gel bu köyün sorununun çözümünü bul" çağrısını yaptı. CHP'li Çetin Arık ise yaptığı konuşmada iktidarı eleştirerek "Şeytanla işbirliği yaptılar" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #aliöztunç #çetinarık #kayseri #mehmetözhaseki #chp #haber #siyaset #politika #akp #yurttaştv