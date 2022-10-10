CHP’li Altay: 85 milyonun bir ton derdi varken Meclis sansür yasası için çalışıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin, “CHP olarak bu yasanın TBMM’den çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. TBMM İç Tüzüğü’nün bize verdiği hakları ve imkanları kullanacağız” dedi.

CHP’li Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, 10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anarak, “Bunu unutmayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Bu saldırının önlenememesi noktasında, bir güvenlik ya da kamu görevlisinin kusuru varsa bu da er ya da geç ortaya çıkacak. Herkesin bu konuda içi rahat olsun. Ankara’nın bütün yollarını kapatmışlar. Niye? Bu güvenlik önlemlerini 2015 yılında alsaydınız, 103 barışa, aydınlık bir geleceğe haykıran sesi kaybetmeseydik. Bu anmayı engellemek demokrasiyi bilmemektir” diye konuştu.

“BASINA SANSÜR GETİREREK SANA KARŞI OLAN HERKESİ CEZAEVİNE ATTIRARAK BU İŞTEN KURTULAMAZSIN”

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ çalışmalarının devam edeceğine işaret eden Altay, “Meclis, 6’ncı yasama yılına sansür yasası ile başladı. Meclis’i açtık ve Bahçeli’nin ısrar ve tazyikiyle, gündemde bir sürü konu varken, 85 milyonun bir ton derdi varken Meclis, 2 haftadır sansür yasası için çalışıyor. Niye karşıyız bu yasaya? Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na; demokrasinin, tepki ve protesto rejimi olduğunu öğretmek zorundayız. Onlar da bunu kabul etmek zorunda. Yalan haber yapmak, halkı panik ve korkuya sevk eden haber paylaşımı yapmak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını getiriyor. Üstelik tutuklu olarak yargılanmak zorundasın. Neye göre yalan haber? Mesela ben, ‘128 milyon dolar iç edildi’ diye tweet atıyorum. Beyefendi bundan rahatsızsa, yalan haber olduğuna dair hakim kararı aldıracak. Erdoğan; yaptığın günahlardan, işlediğin kusurlardan dolayı basına sansür getirerek sana karşı olan herkesi cezaevine attırarak bu işten kurtulamazsın” dedi.

Altay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, düzenleme ile ilgili yarın bazı temaslarda bulunacağını belirterek, “‘Eleştiren, karşı çıkan, beğenmeyen, hakkını arayan herkesi kodese göndereceğim’ diyen bir yasadır. Bu şekliyle rızamız yoktur. Özellikle 29’uncu madde orda durduğu müddetçe, CHP olarak bu yasanın TBMM’den çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. TBMM İç Tüzüğü’nün bize verdiği hakları ve imkanları kullanacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Hakları ve imkanları en yüksek refleksle kullanacağız. Basına da çağrıda bulunuyoruz. Yasa direkt sizi hedef alıyor. Siz de bir refleks gösterin. Özgür ve yandaş olmayan basın. Siz de bir sesinizi çıkarın. Bir gün siyah çıkarın gazeteleri ne olacak” dedi.

Meclis’in, dezenformasyon yasası ile değil; 85 milyonun derdine çare ve çözüm olacak işlerle ilgili çalışması gerektiğine değinen Altay, “4 Ekim günü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile başlamalıydı bu Meclis. 4 Ekim’de açık tutulan engelli kadroların artması ile ilgili yasal düzenleme ile açılmalıydı bu Meclis. 3600 ile ilgili yapılan haksızlıklar var, bunun düzeltilmesi ile başlamalıydı bu Meclis” diye konuştu.

“KARALAMADAN İBARETTİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine, MHP’li Semih Yalçın’ın eleştirisi sorulan Altay, “Erdoğan’dan sonra, MHP’de de ‘Bay Kemal’ paranoyasının başlamasından son derece memnunuz. Millet masasının, Millet İttifakı’nın en geç 8 ay sonra Türkiye’nin yönetimine geleceğinin korkusu ve paniğiyle yapılmış bir karalamadan ibarettir. Sayın Genel Başkan’ın Amerika gezisinin bütün detayları, İletişim Başkanlığı’nca kamuoyuyla, basınla paylaşılmıştır. Sayın Genel Başkan, sadece Amerika’yla kalmayacak, dünyanın farklı ülkelerine ziyaretler yapacak” dedi. (DHA)

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