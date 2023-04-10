CHP’li Altay: Bu iş birliği bize minimum 43 ilave milletvekilliği kazandıracak

CHP ve İYİ Parti’nin grup başkanvekilleri Engin Altay ve Erhan Usta, Sözcü Televizyonu’nda ‘Her Açıdan’ isimli programda Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı.

“6 PARTİNİN ÇOK STRATEJİK BİR GÜÇ VE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ VAR”

CHP’nin YSK’ya sunduğu milletvekilliği listeleriyle ilgili konuşan Altay, şunları söyledi:

*11 vilayetin dördünde biz seçimlere katılmıyoruz. İYİ Parti amblemi altında katılacağız. Örneğin Aksaray’da İYİ Parti’nin adayı birinci sırada olacak CHP Aksaray’da hiç seçime girmeyecek, ikinci sırada uygun görülürse bir CHP’li aday İYİ Parti adayı olarak orada seçime girecek.

*Düzce için de tam tersini söylemek mümkün. Bizim böyle de bir iş birliğimiz var İYİ Parti’yle. Aslında 6’lı Masa olarak, 6 partinin çok stratejik, çok iyi düşünülmüş, iyi kurgulanmış bir güç ve iş birliği süreci var.

*DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlere kendi logo ve amblemleriyle katılmıyorlar. Bunu YSK’ya da bildirdiler. Ama öncesinde zaten Millet İttifakı olarak da, bu altı partinin seçime birlikte gireceğiyle ilgili bir ittifak protokolü, YSK’ya verildi.

“YSK’YA 600 KİŞİLİK LİSTE GÖTÜRDÜK”

Diğer partilerin ayrı ayrı seçime katılmalarının oyların bölünmesine yol açacağını söyleyen Altay, şöyle devam etti:

* Yani ittifaktaki 3 partinin ayrı ayrı aldığı, 15’şer, 20’şer bin oylar birleşse bir vekil çıkarıyor. Ama ayrı ayrı olunca çıkaramadığı için onlardan bir tık üst oy alan başka bir partiye hak etmediği bir vekilliği sağlıyor.

*Artık bu oylar olmasın diye 4 partiye biz CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na bugün arkadaşlarımızla götürülen listede 600 kişilik bir liste götürdük. Sanıyorum 78 milletvekili bu 4 partiye mensup arkadaşlarımızdan. Benim öngörüm bunların minimum 50’si seçilecek.

“EN AZ 40 MİLLETVEKİLİ 4 SİYASİ PARTİMİZ ÜZERİNDEN PARLAMENTOYA GELECEK”

*Örneğin benim seçim bölgem İstanbul üçüncü bölgede 36 milletvekili çıkacak. Biz o bölgede umarım ve dilerim o çıkacak toplam milletvekili sayısının en az yarısına talibiz. Yarısını alacağımızı ön görüyoruz. Böyle olunca bu sıraların hiç biri geri değil.

*Benim hesaplarıma göre, siyaset yelpazesinde seçilebilir diye nitelenen en az 40 milletvekili diğer 4 siyasi partili arkadaşlar tarafından bizim partimize o imkânı kullanmak suretiyle parlamentoya gelecek.

“FEDAKARLIK OLMADAN SİYASET OLMAZ”

Diğer partilerle yapılan iş birliğinin CHP’ye minimum 43 ilave milletvekilliği sağlayacağını öngördüklerini açıklayan Altay, şöyle konuştu:

*Bu konuda bu işi bilen teknik arkadaşlar gerekli simülasyonu yaptılar. Bizim bu simülasyonumuz bize Cumhuriyet Halk Partisi’nin öngördüğü, hem bir önceki seçimde aldığı oy hem de son yapılan anketlerin birleştirilip ortak sonucunun çıkarılmasında bu iş birliği bize minimum 43 ilave milletvekilliği sağlayacak.

*Bizim parti tabanımızın da endişe etmesine gerek yok. Biz verdik ama onların getireceği var. Bizim bazı milletvekili adaylarımız, mevcut milletvekillerimiz fedakârlık etmek zorunda kaldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Fedakârlık olmadan siyaset olmaz.

*Bizde sayılar önemli değil. Bir güç birliği süreci var. Bizim Millet İttifakı’nın diğer partilerine verdiğimiz milletvekilliği sıraları o partilerin de kendi taban gücüyle bizden gitmeyecek. Bizim şemsiyemizin altında onlar kendi tabanlarını daha rahat konsolide edip hak ettikleri milletvekillerini CHP rozetiyle alacaklar. Parlamentoda yemin edildikten sonra herkes kendi partisinde siyasi sürecini ve yoluna yine Millet İttifakı şemsiyesi içinde devam edecek.

“SAYIN ENGİNYURT’UN SEÇİLMEME RİSKİ HİÇ YOK”

“Demokrat Partili Cemal Enginyurt, İstanbul birinci bölgeden 9. sırada kazanabilir mi?” sorusuna ise Altay, “Biz oradan 14 milletvekili çıkarmayı ön görüyoruz. Simülasyonlarımız da öyle. Sayın Enginyurt’un seçilmeme riski hiç yok” cevabını verdi.