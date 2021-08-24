CHP’li Altay: Millet İttifakı tek bir adayla kol kola girer

CHP’nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Muhalefetin Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı aday, sadece muhalefet bloğunun değil, bugüne kadar AKP’ye oy vermiş seçmenlerin kahir ekseriyetinin de güveneceği, inanacağı bir aday olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın, bizim adayımız, Atatürk’ü sizin kadar ve benim kadar seven biri olacaktır. Önümüzdeki günlerde çıkacak karara göre ya bir tek aday ya da ilk turda herkes kendi adayıyla gider. Ama tahminim sanki Millet İttifakı bir adayla kol kola girer ve yürür” dedi.

KRT TV’de Şimdiki Zaman programının konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Partiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istiyor mu?” sorusunu yanıtladı.

“KILIÇDAROĞLU ‘BEN ADAYIM’ DEMEDİ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 9 yıldır vekilliğini yaptığını belirten Altay, Kılıçdaroğlu’nun kendisine “Adayım” demediğini aktardı.

Altay, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ben dahil bütün üyeleri, genel başkanlarını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu, siyasetin doğasındadır. İstenmemesi halinde bir gariplik vardır. Bütün CHP’liler, sayın genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz. Eminim bütün İYİ Partililer de Sayın Akşener’i cumhurbaşkanı görmek isterler. Ben bu konuda Millet İttifakı’nın bütünlüğünü çok önemsiyorum. Bu tek adam rejimini devirmenin yolunun, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener’in oluşturduğu ikili kombinasyonun devamıyla mümkün görüyorum” diye konuştu.

“MİLLET İTTİFAKI KARAR VERECEK”

Kılıçdaroğlu ile bu konuda görüştüğünü belirten Altay, “Genel başkanımıza ‘Millet İttifakı ile görüştükten sonra karar verecek diyeyim’ dedim. Genel başkan, ‘Hayır öyle deme, bu konuya Millet İttifakı karar verecek de’ diye söyledi. Millet İttifakı karar verecek. Kim aday olur ben vallahi bilmiyorum. Ben genel başkanım aday olsun isterim, seçileceğine de inanıyorum. Ama bu konuda Millet İttifakı’nın bütünlüğü çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener’in baş başa, sonra diğer ittifak bileşenleriyle yapacakları görüşme çok önemli. Oradan bir karar çıkacak. Ne çıkarsa en iyisi çıkacak bundan eminim. İyi ve doğru bir karar çıkacaktır. Artık Türkiye, Erdoğan’ı taşıyamaz” şeklinde konuştu.

“ADAY, AKP’YE OY VERMİŞ SEÇMENLERİN DE GÜVENECEĞİ BİRİ OLACAKTIR”

AKP seçmeninin bugün yüzde 30’unun, 7 milyon seçmenin Erdoğan’a oy vermekten vazgeçtiğini öne süren Altay, “AKP içinde kalıp da tereddüt geçiren de bir 3 milyon insan var. Dolayısıyla AKP’de büyük bir kopuş var. Seçmeninde büyük kopuş var. Devlet çok büyük bir sıkıntının içinde, ülke büyük bir felaketin eşiğindeyken, muhalefetin Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı aday, sadece muhalefet bloğunun değil, bugüne kadar AKP’ye oy vermiş seçmenlerin kahir ekseriyetinin de güveneceği, inanacağı bir aday olacaktır. Böyle isim aranırsa çok bulunur” dedi.

“SEÇİM KARARININ ALINDIĞI GÜNÜN ERTESİ GÜNÜ ADAY AÇIKLANACAK”

Erdoğan’ın erken seçim kararı alacağına inandığını belirten Altay, “Seçim kararının alındığı günün ertesi günü, bir hafta sonra da değil, ertesi günü Millet İttifakı adayını açıklamalıdır ve açıklayacaktır. 2022’nin ilk çeyreğinde bence Türkiye bir seçim yaşar” diye ekledi.

“İÇİNİZ RAHAT OLSUN”

Ekmeleddin İhsanoğlu ve Abdullah Gül isimleri gibi sürpriz bir isimle karşılaşıp karşılaşılmayacağı hakkında soruyu yanıtlayan Altay, bir seyircinin “İstemiyoruz” diye seslenmesi üzerine, “Hanımefendi oradan seslendi. Hanımefendinin içi rahat olsun” dedi.

Söz alarak konuşan seyircinin, “Milli bayramlarımızda hasta olup yatanları istemiyoruz” demesi üzerine Altay, “Hiç şüpheniz olmasın, bizim adayımız, Atatürk’ü sizin kadar ve benim kadar seven biri olacaktır” yanıtını verdi.

“MİLLET İTTİFAKI TEK BİR ADAYLA KOL KOLA GİRER”

Çatı aday konusunda ise kesin bir karar olmadığını belirten Altay, “Millet İttifakı olarak bu konu masaya yatırılmadı. Önümüzdeki günlerde çıkacak karara göre ya bir tek aday ya da ilk turda herkes kendi adayıyla gider. Ama tahminim sanki Millet İttifakı bir adayla kol kola girer ve yürür. İlk turda sonuç alma olasılığı var. Erdoğan’ın büyük bir ivme kaybettiğini görüyorum. Anketler de doğruluyor. AKP son seçimlerde 21 milyon oy aldı ama bunun 7 milyonu Erdoğan’a oy vermemeyi düşünüyor. AKP’nin yüzde 20’nin altına düşmesi, 99’da yüzde 22 alan Ecevit’in 2002’de yüzde 1’e düştüğünde yarattığı etkiyi yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Uğur Dündar’dan çarpıcı Afganistan yorumu: Başka hiçbir çıkış yok İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş: Belediyenin mallarından elinizi çekin artık