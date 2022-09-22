CHP’li Altay’dan faiz indirimi tepkisi: Buna bankacılık denmez, tefecilik denir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirerek, “Bir özel sektör devletin parasını devletten yüzde 12 faizle alıp, vatandaşa yüzde 28 faizle veriyorsa buna bankacılık denmez, tefecilik denir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaparak gündemi değerlendirdi.

CHP’NİN KAMP PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

CHP’nin kampı için geldiği kentte program hakkında bilgilendirmede bulunan Altay şunları söyledi:

“Bugün CHP tam kadro İzmir’de. 121 milletvekili ile İzmir Seferihisar’dayız. Her sene değerlendirme, çalışma kampı yapıyoruz. 23 Eylül itibari ile çalışmalarımı başlatacağız Amacımız geçmiş yasama yılını değerlendirmek ve önümüzdeki yasama yılına hazırlık… Önümüzdeki yıl aynı zamanda bir seçim yılı olduğu için seçim için çalışma ve değerlendirmeler de yapılacak. Ekonomi, sandık güvenliği kampımızın önemli başlıklarından.”

“ERDOĞAN, BU SORUŞTURMANIN ÖNÜNDEN O GÖVDENİ ÇEK KARDEŞİM”

Sedat Peker‘in ortaya çıkardığı rüşvet skandalı hakkında da konuşan Altay, şöyle konuştu:

“180 milyonlardan bahsediliyor. 2 tane danışmanını görevden niye aldın kardeşim. Danışmanı görevden almak, ‘milletvekilini de bir dahaki seçim aday yapmayız’ demek ortadaki pisliği aklamaz. Böyle arınamazsın Erdoğan. Bu meselede aklanmanın yolu mahkemedir. Mahkemeye gideceksiniz.

Ben ‘sen git’ demiyorum. Savcıların elini kolunu çöz yeter. Savcılar senden korktuklarından dilekçe almıyorlar. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Erdoğan, bu soruşturmanın önünden o gövdeni çek kardeşim. Bu pisliği kapatamazsın. ‘Millet unutur, bu işler geçer’ diyemezsin. Vallahi de billahi milletin kör kuruşunun hesabını sormazsak namerdiz. Hesap soramayacağımız bir iktidar bize nasip olmasın.”

“KİMİN PARASINI KİME VERİYORSUN?”

Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirmesini de değerlendiren Altay, şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası evvelki ay 14’den 13’e düşürmüştü, şimdi 13’ten 12’ye düşürdü. Güler misin, ağlar mısın? Düşürse ne düşürmese ne. Düşürdün de ne oldu? Geçen ay 14’ten 13’e düşürdün ey Merkez Bankası, hangi banka vatandaşın kullandığı tüketici kredisi ya da ticari kredi ve benzer kredileri bir puan aşağıya çekti? Hayır efendim. 27 ise 28 yaptı.

Bir özel sektör devletin parasını, devletten yüzde 12 faizle alıp, vatandaşa yüzde 28 faizle veriyorsa buna bankacılık denmez tefecilik denir. Kimin parasını kime veriyorsun kardeşim. Türkiye’de her sektör küçülüyor, bankalar büyüyor. Bankaların karı, geçen yılın ilk altıyla bu yılın ilk altı ayını mukayese ettiğimizde yüzde 400 büyümüş. Erdoğan, sen bu milleti özel bankalara, saraya, tefecilere ve faiz baronlarına maraba yaptın. Nasıl bir kafa, nasıl bir devlet adamlığı bu?”

“GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER YOKTU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Marmaris’te dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınında gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin kullanılmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Muğla’da dün bir kriz masası oluşturuldu. Kriz masasına Büyükşehir Belediye Başkanımız çağrılmadı. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Geçen yıl Marmaris yangınında da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay çağrılmamıştı, dünkü yangında da çağrılmadı. Partizanlık yapıyorlar çünkü. Yangının CHP’lisi, AKP’lisi, MHP’lisi olur mu?

Çağırmadığınız Büyükşehir Belediye Başkanı itfaiyenin amiri. İtfaiye ona bağlı orada. Allah için hakkını verelim dün gündüz yangın söndürme çalışmaları başarılıydı. TOMA’lar da vardı, itfaiye personeli de vardı, Orman Genel Müdürlüğü personelleri de vardı, çok sayıda helikopter ve uçak da vardı. Ama hava karardı, yine fiyasko. Dün akşam gece görüşlü helikopter yoktu.

Çünkü 3 gün önce kira sözleşmesi sona ermiş. Üstelik Torbalı’da yangın varken sona ermiş. Bunlar ihaleyle kiralanmadı, sözleşmeyle çağrı yöntemiyle kiralanmıştı. Ne vardı sanki 1 ay daha uzatsanız. Türkiye bir yangın ülkesi. Orman Genel Müdürlüğü’ne sesleniyorum; kendinize lüks araç almaya gelince para var ama gece görüşlü yangın söndürme helikopterine gelince para yok.”

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