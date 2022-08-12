CHP’li Altay’dan Nebati’ye sert yanıt: KKM’yi desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “KKM’yi desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay şunları söyledi:

ASKERİ HASTANELER ÇAĞRISI

“Bay Kemal’in öngörüsü ve talebi sanırım çok geçte olsa yerine geliyor. Bir öngörü ve talep daha karşılanacak gibi duruyor. 6 yıldır Bay Kemal’in dilinde tüy bitti kardeşim. ‘Askeri hastaneler ayrı bir iştir, Güneydoğu’da sıcak çatışma var. Orada yaralanan çocuklarımız var, devlet hastanesindeki doktorlar bu konunun gerektirdiği imkanlara tecrübelere sahip değil. Askeri hastaneleri kapatmak yanlıştır’ diyerek 6 yıldır Bay Kemal’in dilinde tüy bitti.

Çok şükür dün Milli Savunma Bakanı bir açıklama yapmış. Daha geçen hafta Bay Kemal, ‘GATA’yı açıp şanlı ordumuza teslim edeceğiz’ dedi. Sadece GATA değil, Bilkent’te dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezi var. Askerlerimiz yaralı gazilerimiz için yapıldı. Onların çocukları Güneydoğu’da terör örgütleri ile savaşmıyor, milletin çocukları savaşıyor. Nihayet Milli Savunma Bakanı, ‘açacağız’ mealinde bir açıklamayı çok şükür yapmış.”

“KILIÇDAROĞLU BİR ÖNERİ ORTAYA KOYUYOR, AKP ‘BİZ ZATEN YAPACAKTIK’ DİYOR”

“Bakanlar bu ara açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Kılıçdaroğlu öneri bir tespit, bir çözüm ortaya koyuyor AK Parti, ‘biz zaten öyle yapacaktık’ diyor. Nureddin Nebati, ‘Kılıçdaroğlu bizi yanlış dinlemiş, ÖTV’yi arttırmayı konuştuk. Kılıçdaroğlu ÖTV’yi kaldıracağını indireceğini söyledi’ demiş. Ya Nebati, Kılıçdaroğlu sizi dinlemiyor da senin reisin diyordu ya hani, ‘Aldığın nefese kadar seni izliyorum’ diye tam olarak olan bu. Fakat Kılıçdaroğlu’nun önerilerini de sizin gecikmeli olarak eksik olarak yerine getirmenizden de bir şikayetimiz yok.”

“ZENGİNİN PARASI KORUNUYOR”

“Bunların destekten anladıkları, zenginsen devlet seni destekler. Zenginsen Erdoğan senin işlerini kolaylaştırır. Zenginsen zenginliğine zenginlik katmak için her şey yapılır. Tıpkı Kur Korumalı Mevduat’ta olduğu gibi. Sayın Nebati, ‘Devletin zararı yok dövizi baskıladık’ demiş. KKM’nin açıklandığı gece döviz 18’di. Evet o gece 12’ye düştü birilerine fısıldadınız millet döviz sattı 16’dan 15’ten neyse. Sabahta 12’den geri aldılar. Birileri zengin oldu orayı geçtik. Birileri zenginleşti ve KKM ile zenginlere sizin zenginliğinizi sürdüreceğiz korkmayın dendi. Zenginin parası korunuyor. KKM’yi desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim.”