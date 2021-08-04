CHP’li Antmen, suyu oldukça yüksekten bırakan uçak görüntüsü paylaştı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, devam eden yangın bölgesinde görev alan bir uçağın suyu oldukça yüksek bir mesafeden bırakma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Antmen, Bakan Pakdemirli’ye “Orman yangınına suyu stratosferden bırakan bu uçak bizim kiraladıklarımızdan birisiyse bu kişiler hakkında soruşturma başlatın ve ardından istifa edin” diye seslendi.

ALI EKBER ŞEN

Günlerdir Türkiye’nin güney illerinde devam eden orman yangınlarına müdahalede kullanılan bir yangın söndürme uçağının çalışmasını içeren görüntüler şaşkınlık yarattı.

Yöredeki köylü vatandaşların suyu oldukça yüksek bir mesafeden bırakan uçak görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, Eğer bu uçak bizim kiraladıklarımızdan birisiyse bu kişiler hakkında soruşturma başlatın ve ardından istifa edin” diye seslendi

KÖYLÜLÜLER ŞAŞKIN

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in Twitter hesabından paylaştığı videoda, söz konusu uçağın yangının devam ettiği ormanlık alana suyu çok yüksek bir noktadan bıraktığı, bırakılan suyun da yanan ağaçlara ulaşamadan havada etkisini kaybettiği görülüyor. Görüntüyü çeken kadın köylü kadın ile yanında bulunan bir yakınının şaşkınlıkları konuşmalara yansırken, suyun havada kalışı net olarak görülüyor.

“SORUŞTURMA AÇIN”

CHP’li Antmen, videoyu paylaşırken Bakan Bekir Pakdemirli’ye şöyle seslendi:

“Orman yangınına suyu stratosferden bırakan bu uçak bizim kiraladığımız uçaklardan birisi mi yoksa yardıma gelenlerden mi? Eğer bizim kiraladığımız 3 uçaktan birisiyse bu kişiler hakkında soruşturma başlatın ve ardından istifa edin” ifadelerini kullandı.

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