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5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineCHP'li Atila Sertel skandal olayı ifşa etti! AKP'liler bağırmaya başladı!

CHP’li Atila Sertel skandal olayı ifşa etti! AKP’liler bağırmaya başladı!

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP’li Atila Sertel skandal olayı ifşa etti! AKP’liler bağırmaya başladı!

Alaturka Online
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