CHP’li Atila Sertel’den Meclis’te çok sert ifadeler! “Alçak, şerefsizler!”





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, “RTÜK’te toplam 761 kişi çalışıyor, bu 761 kişi sadece ve sadece HALK TV’yi, KRT’yi, TELE 1’i, FOX TV’yi ve TV5’i izliyor. Bu beş kanala ceza üstüne ceza yazıyor. O cezalarınız haksızdır, hukuksuzdur, mesnetsizdir, kanunsuzdur, uygunsuzdur, hükümsüzdür. O cezaların da hesabını siz vereceksiniz” dedi. TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bütçesi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK’ün açılımına bakıldığında akla “Recep Tayyip Üst Kurulu”nun geldiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Sarayın talimatlarını harfiyen yerine getiren RTÜK'te bugün 771 kişi çalışıyor. Bunların 605'i memur, 166'sı işçi olan bir RTÜK Kurulu var, 771 kişi çalışıyor. Bu RTÜK'te 8 daire başkanı var, 8 daire başkanının tam 46 başkan yardımcısı var yani 46 daire başkan yardımcısı 11 ila 15 bin lira arasında maaş alıyor. Bunların RTÜK bütçesine maliyetini söylüyorum, yıllık 9 milyon 120 bin lira. Bu 771 kişi RTÜK'te ne yapıyor Allah aşkına? 14 personele 1 daire başkan yardımcısı düşüyor, bu israf değil mi, bu yazık değil mi, günah değil mi, bu kanunsuzluk değil mi? 771 kişilik dev RTÜK kadrosu ne yapıyor onu da söyleyeyim: 5 kanal var, Halk TV, KRT, TELE1, FOX TV ve TV5; bu 5 kanalı izliyor 771 kişi, çünkü yazdıkları bütün cezalar bu 5 kanala ve bazı yerel kanallara. Yerel TV'lerden de birkaçına ceza uyguladılar ama asıl cezayı bu 5 kanala uyguladılar. 771 kişinin işi 5 kanalı takip ederek ceza yazmak. Böyle RTÜK olur mu, böyle sistem olur mu, böyle düzen olur mu? Sabahtan akşama kadar Genel Başkanımıza küfreden, hakaretler yağdıran, Cumhuriyet Halk Partisine hakaretler yağdıran A Haber'e, 24 TV'ye, Akit'e, Kanal 7'ye, Ülke TV'ye, TGRT'ye, TV Net'e en ufak bir uyarı cezası dahi gitmemişken sizin 5 kanala verdiğiniz cezaları saymak istiyorum: TELE 1'e 18 ceza yolladınız bu dokuz ay içerisinde -eylül ayına kadar- Halk TV'ye 18 ağır ceza yolladınız, Fox TV'ye 9 ceza yolladınız, KRT'ye 9 ceza yolladınız ve birkaç yerel televizyona da cezalar yolladınız.” MEDYA YALAKALARI DÖNÜYOR! Ülkede hızla bir dönüş yaşandığını ve buna medya yalakalarının da dahil olmaya başladığını dile getiren Sertel, RTÜK’ün iktidara muhalefet ediyor diye ceza üstüne ceza yazdığı kanalların gerçek gazetecilik yaptığı için CHP iktidarında CHP’ye de muhalefet edeceğini belirterek, “Bakın, medya yalakaları dönüyor. Ülkede hızla bir dönüş var, medya yalakaları dönüyor, Cumhuriyet Halk Partisine, İYİ Partiye, HDP'ye yalakalık yapmaya başladılar ve dönenler biliyorlar ki gelecekte olan iktidar şekillendikçe dönmeler çoğalacak ve size samimiyetimle söylüyorum Ebubekir Şahin de duysun. Şu anda, bu iktidara muhalefet edenler yarın Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu iktidara da muhalefet edecek olan gerçek gazetecilerdir, onlar yalaka değildir, onlar gazeteci oldukları için yanlışlıkları söylemektedirler. Siz biat eden ve yalakalık yapanlarla yürüdüğünüz takdirde asla ve asla doğruyu yapmış olmayacaksınız. O cezalarınız haksızdır, hukuksuzdur, mesnetsizdir, kanunsuzdur, uygunsuzdur, hükümsüzdür. O cezaların da hesabını siz vereceksiniz” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #atilasertel #chp #tbmm #rtük #iyiparti #hdp #meclistv #tbmm #yurttaştv