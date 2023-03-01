CHP’li Aydın: AKP’nin deprem planı ‘Çök-Kapan-IBAN’





Kızılay’ın yardım kuruluşlarına parayla çadır ve gıda satmasıyla ilgili tartışma TBMM gündemine taşındı.

“MANHATTAN’DA GÖKDELEN DİKTİ, ÇADIR DİKEMEDİ”

Meclis Genel Kurulu’nda, Kızılay’ın çadır ve gıda satışını gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, şunları söyledi:

“Manhattan’da gökdelen dikip ülkesindeki depremde çadır dikemeyen, Suriye’de cihatçılara çadır gönderip kendi yurttaşına parasıyla çadır satan, hala binlerce afetzede aç ve açıktayken, Kızılay’ın Başkanı kendini başarılı bulmuş ve hala istifa etmiyor.

Acaba daha ne olması gerekir ki, özel bir kanun ile kurulmuş ve topladığı bağışları acil afetlerde halka ulaştırmakla yükümlü olan bu Kızılay, mezbahaya dönmüş ve herkes istediğini yapan bir kurum haline gelmiş.

AKP’nin bu afetlerdeki durumunu şöyle ifade edebiliriz; AKP’nin pandemi planı, ‘Maske-Mesafe-IBAN’, AKP’nin deprem planı, ‘Çök-Kapan-IBAN’ olarak özetleyebiliriz.”