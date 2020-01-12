CHP’li Aydın’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘evlilik’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de Engelli Memur Atama Töreni’nde yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor.

Erdoğan’ın “Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor” sözlerine CHP İznik İlçe Kongresi’nde konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın da tepki gösterdi.

“İŞ İMKÂNI MI SAĞLADINIZ? GELECEK VAADİNİZ Mİ VAR?”

İşsizlik rakamlarına dikkat çeken Erkan Aydın, şunları söyledi:

* Genç işsiz ve üniversiteli işsiz oranı yüzde 27.2. Üniversiteyi bitiren her üç genç işsiz. Milletvekili arkadaşlarımı, il ve ilçe başkanlarımı telefonla arayan 10 kişiden 9’u iş için arıyor. Memlekette sorun iş-aş.

* Nasıl evlensinler? İş imkânı mı sağladınız? Gelecek vaadiniz mi var? 2002’de boşanma sayısı yıllık 40 binlerdeyken, 2018-2019’da 150 binlere çıkmış. Oturup düşüneceksin bu yuva niye yıkılıyor. Niye boşanıyorlar. Bunu araştır.

* Gidip Kanal İstanbul’a bugün için 100 milyar bulup proje peşinde koşacağına, bu gençlere iş-aş peşinde koş. Oradaki kaynakları Türkiye’nin dört bir yanında kullan gençlerimize iş olarak sun. Bu senin görevin.