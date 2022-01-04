Alaturka OnlineSon Dakika HaberlerGündem CHP’li Aykut Erdoğdu çileden çıktı ! “Halkı soyandan hesap sormayan da namert olsun !” Yazan: Alaturka Online - 4 Ocak 2022 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver CHP’li Aykut Erdoğdu Mecliste AKP sıralarına ve Erdoğan’a ateş püskürdü ! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #AykutErdoğdu #TBMM #CHP #Erdoğan