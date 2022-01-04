CHP’li Aykut Erdoğdu çileden çıktı ! “Halkı soyandan hesap sormayan da namert olsun !”

Yazan:
Alaturka Online
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CHP’li Aykut Erdoğdu Mecliste AKP sıralarına ve Erdoğan’a ateş püskürdü !

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