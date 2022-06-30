CHP’li Aytekin: AKP, köyün merasına cezaevi yapacak

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir’in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi’nde, mera vasfındaki 925 bin metrekarelik alana açık cezaevi yapılmasının planlandığını belirtti. Aytekin, “Tarım ve hayvancılığı bitiren, yem fiyatları karşısında üreticiyi işinden eden AKP iktidarının şimdi de köylülerin merasına göz dikti.” dedi.

Halil ATAŞ

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin yaptığı açıklamada AKP iktidarının, Balıkesir’in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi’nde, mera vasfındaki yaklaşık bir milyon metrekarelik alana açık cezaevi yapmayı planladığını öne sürdü.

“AKP KAYNAKLARI KURUTMA KONUSUNDA KARARLI”

Aytekin, ” Ülkede tarım krizi yaşanırken, hayvan varlığında ciddi azalma varken, yurtdışından yem ve saman ithal edilirken, AKP eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçeyazı’nın merasına cezaevi yapmayı düşünerek, üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor.” dedi.

“ARSIZ KÜSTAHLIĞINI ŞİMDİDE KÖYLÜNÜN MERASINA GÖZ DİKEREK GÖSTERMEK İSTİYOR”

“Tarım politikasını perişan eden, ülkeyi tarihsel bir krize sokan bu iktidar, arsız küstahlığını şimdi de köylünün merasına göz dikerek göstermek istemektedir” diyen Aytekin, “AKP’nin plansız programsız işleri bu sefer İvrindi’de karşımıza çıktı. Ağılüstü mevkiinde yer alan toplam 925 bin metrekarelik mera vasıflarındaki taşınmazların, vasıflarının değişilerek açık cezaevi yapılması konusunda projelendirmelerin başladığı ifade edildi. Köy muhtarlarının ve yörede yaşayan sakinlerin isyan ettiği bu durum, AKP’nin vatandaşı çaresiz bırakmasının yeni bir örneği oldu. 8 binden fazla hayvan varlığına sahip Gökçeyazı’nın merasını elinden alıp, buraya cezaevi yapmak hangi aklın ürünüdür anlamak imkansız” ifadelerini kullandı.

“BALIKESİR’İ YOKLUĞA TERKETMEK DEMEKTİR”

Köylüyü ve hayvancılığı mağdur etmenin Balıkesir gibi bir yerleşim yerini yokluğa terk etmek olduğunu ifade eden Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkenin meralarında ciddi azalma varken, mevcut haliyle üreticiler zorlanırken, bir de tutup bu meraların vasfını değiştirip köylüyü, hayvancıyı mağdur etmek ve Balıkesir gibi hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sürdüren bir yerleşim yerini yokluğa terk etmek demektir.

*İvrindi Gökçeyazı’lı hemşehrilerimiz imzalarını toplayarak ilgili yerlere konuyu taşımışlardır. Toplanacak Mera Komisyonunun kararının köylüyü ve hayvancılığı korumak olması gerektiğini umuyoruz. Aksi halde bu konu telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verecektir. Halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağını AKP’lilerin öğrenmesi gerekmektedir. Kendilerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.”

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