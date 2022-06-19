CHP’li Bakırlıoğlu: Bakanlık işi gücü bırakmış, hafiyeliğe başlamış

CHP’nin İzmir’de gerçekleştirdiği ‘Çiftçi Buluşması’nda konuşan kadın çiftçi Meliha Yılmaz, ‘Battık. Umudumuz 2023. Eğer 2023 yoksa biz yokuz.” sözleriyle isyanını dile getirmişti. Kadın çiftçi Yılmaz’ın, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı ile araştırıldığını iddia eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bakanlık işi gücü bıraktı artık hafiyeliğe başladı.” ifade ederek kurum içi yazışmayı kamuoyu ile paylaştı.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de katıldığı Çiftçi Buluşması’nda kürsüye çıkan çiftçi kadınlar yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek kamuoyu ile paylaşmıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerin isyanını sosyal medya hesabından paylaşmış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi etiketleyerek ‘Zalimlerinİktidarı’ etiketini kullanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise Çiftçi Buluşması’nda konuşan 3 çiftçi kadın hakkında yazılı açıklamada bulunarak, çiftçilerin kaç tane hayvanını bulunduğu ve ne kadar destekleme aldığını paylaşmıştı.

“BATTIK” DİYEN KADIN ÇİFTÇİYİ ARAŞTIRMAYA BAŞLADILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazılı açıklamasının ardından, Çiftçi Buluşması’nda “Artık zarar etmiyoruz çünkü battık.” sözleriyle isyanını dile getiren kadın çiftçi Meliha Yılmaz’ı araştırmaya başladığı ortaya çıktı.

Çiftçi Buluşması’nda kürsüye çıkan Meliha Yılmaz isimli kadın çiftçi sıkıntısını şu ifadelerle dile getirmişti: “Artık zarar etmiyoruz çünkü battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Kredi çektim. Kredi günü geliyor, süt alan ineğimi kestirip kredi ödüyorum. Samana senet, yeme senet, veterinere senet imzalıyorum. Senedin günü geldiği zaman ineğin altında buzağıyı alıp benim yavrumu kesime gönderiyorum…Umudumuz 2023. Eğer 2023 yoksa biz yokuz. Hayvancılık öldü.”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün kurumsal whatsApp hesabından ilçe tarım müdürlüklerine kadın çiftçinin araştırılmasına yönelik talimat verildiği bilgine ulaştıklarını dile getirdi.

“BAKANLIK İŞİ GÜCÜ BIRAKMIŞ, HAFİYELİĞE BAŞLAMIŞ”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklama, kurumsal whatsApp hesabında İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen’in kadın çiftçinin video görüntüsünün paylaşılarak, ‘Bu üretici hangi ilçeden ivedi dönüş bekliyorum’ yazısıyla ilçe müdürlüklerine talimat verdiğini ifade etti.

Yazışmanın ekran görüntüsünün kendisine ulaştığını söyleyen CHP’li Bakırlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kurum içindeki yazışmalar gerçekten bakanlığın acizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Zaten bakanlık Çiftçi Buluşması’nda konuşan ve gerçekleri söyleyen çiftçi kadınlarımız için akıllara durgunluk veren bir açıklamada bulunmuştu.

Yok birinci konuşmacı çiftçi kadının şu kadar hayvanı vardı, bu kadar oldu, yok ikinci konuşmacının şu kadar tarlası vardı, bu kadar oldu gibi açıklamada bulunmuştu. Abuk subuk bir açıklamada bulunmuş. Bakanlık yaptığı açıklamada şu söylemeye çalışıyor.

Bu ülkede hayvancılıkta ve tarımda her hangi bir problem yok, çiftçi geçiniyor gibi bir algı oluşturmak istiyor. Bakanlıkta bakan değişti ama zihniyet hala değişmedi. Bu kafayla giderlerse tarımı ve hayvancılığı bitirirler.

Bakanlığın yaşanan sorunlara nasıl çözüm bulacağım demesi gerekirken, bu işi bir kenara bırakıp hafiyelik yapmaya başlamış. Kurum içi yazışmalarda bu kadın çiftçimizi araştırmaya başlamış. Bulunca ne yapacaklar çok merak ediyorum.

Bakanlık artık her konuşan çiftçiyi, ‘Geçinemiyoruz’ diyen çiftçiyi böyle araştıracak mı? Esas yapması gereken iş bu mu? Onlara göre her şey güllük gülistanlık. Bıraksınlar hafiyelik yapmayı, çiftçiyi, hayvancıyı kalkındırmaya çalışsınlar.

Bakanlığın elindeki kayıtlar ile vatandaşın ahırındaki hayvan varlığı birbirini tutmuyor. O zaman hodri meydan sahaya insinler ve gerçeği görsünler. Bakanlık şuanda kendi üreticisini yalanlama durumu içerisine girmiş. Yazıklar olsun.”