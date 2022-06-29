CHP’li Bankoğlu: İBB’nin Bartın’a gönderdiği iş makineleri iki gündür bekletiliyor

CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, İBB’nin AFAD talebiyle sel felaketinin yaşandığı Bartın’a gönderdiği iş makinalarının bir çoğunun 2 gündür Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde bekletildiğini söyledi.

Bartın’da günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarında şehirdeki birçok yerleşim yeri zarar görmüştü. Kentte çalışmalar sürerken, CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, İBB’nin AFAD talebiyle sel felaketinin yaşandığı Bartın’a gönderdiği iş makinalarının bir çoğunun 2 gündür Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde bekletildiğini söyledi.

“BUNUN ARKASINDA BAŞKA BİR SEBEP Mİ VAR?”

İBB’nin garajda bekletilen iş makineleri önünde açıklama yapan Bankoğlu şu ifadeleri kullandı: “Salı sabaha karşı 4 gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nden Bartın’daki AFAD’ın, İstanbul AKOM’a yaptığı çağrı üzerine buraya bazı iş makinaları geldi. Bazıları küçük de olsa çalışma yaptı ama birçoğu neredeyse 2 gündür sanayide bekletiliyor. Gerçekten bu araçlara ihtiyaç mı yoktu? Yoksa bunun arkasında başka bir sebep mi var? Bunu sorguluyoruz.

“TEYAKKUZ HALİNDE OLMAK GERÇEKTEN BU MU?”

3 gündür Kozcağız ve Kumluca’da sahada olduklarını belirten Bankoğlu, şunları söyledi;

*Köprüler yıkıldı, yollar çöktü ciddi şekilde seferberlik ilan edildi. Tüm yetkililere soruyorum: Teyakkuz halinde olmak gerçekten bu mu? Bu araçlar neden burada bekletiliyor? Valiliğin bu araçlara ihtiyacı yoksa geçen yıl Ağustos 2021’de yaşadığımız selde olduğu gibi araçları bizim yetkimize versin.

*O zaman da ‘ihtiyaç varsa büyükşehir belediyelerimizden araçları sizin yetkinize verelim’ demiştik. O zaman, ‘ihtiyacımız yok’ demişlerdi ama vardı. Biz o zaman Ankara Büyükşehir’den, İstanbul Büyükşehir’den gelen araçları kendimiz muhtarlarla birlikte koordine edip çalıştırmıştık. Afet zamanı siyaset yapma zamanı değil diyoruz. Ama afetler ‘kaderdir’ diyenlere bir çağrımız var. Afetler kader değil.

“BUNLARIN HEPSİNİN HESABINI SORACAĞIZ”

*Selin başında da söyledik. ‘Bir ihtiyaç varsa büyükşehir belediyelerimizden gerekli ihtiyaç olan araçları sizlerin yetkisine bırakalım’ dedik. İhtiyaç varmış demek ki AFAD istemiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de göndermiş. Bu araçlar neden bekliyor? Bu araçlara gerçekten ihtiyaç yoksa neden iki gündür boşu boşuna bekletiliyor?

*Biz biliyoruz ki bu araçların çalışmasına ihtiyaç var. Bazı belediyelerin özel şirketlerden araç kiralayarak çalıştırdıklarını da biliyoruz. Madem teyakkuz halindeyiz hep birlikte çalışmak zorundayız. Bunun içindeki siyaseti görmezden gelmemiz de mümkün değildir.

*Bugün siyaset yapma vakti değildir demekten dilimde tüy bitti ama bunların hepsinin hesabını da soracağız. Biz buradayız halkımızın yanındayız ama bu manzarayı hiç kimse hak etmiyor, bu manzarayı Bartın hak etmiyor. Biz bunun takipçisi olacağız.

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