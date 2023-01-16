CHP’li Barut: AKP milyar dolarları ithalata akıtıyor

Sadece Ocak-Kasım 2022 döneminde 13.1 milyar dolarlık tarımsal ürün ithalatı yapıldığına işaret eden Ayhan Barut şunları söyledi:

“Tarımda yaşanan hayati sorunlar ile birlikte enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatımızı her alanda olumsuz etkileyen ekonomik kriz, giderek daha da derinleşmeye devam etmektedir.

Yaşanan krizden kurtulabilmek için ithalat kolaycılığına dayalı neoliberal ekonomi politikaları yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal çıkarları, kamu harcamalarında lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı hedefleyen anlayış bir an önce benimsenmeli.”

“BU MUDUR YERLİ VE MİLLİLİK?”

AKP’nin ihracat yerine ithalata odaklanmasının sorunları daha da derinleştirdiğini belirten Ayhan Barut, bu yaklaşımın kanayan yaraları daha da büyüttüğünü bildirdi. İktidarı ve Tarım Bakanlığı’nı yanlıştan dönmeye çağıran Barut, şunları kaydetti:

“Tarım sektörüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yapısal sorunlarını gideren tarımsal planlamalar acil olarak gündeme alınmalıdır. Ancak iktidar hiç böyle davranmıyor. Yerli, milli sloganlarına sığının AKP döneminde tarımsal ticarette 95.3 milyar dolarlık ihracata karşılık 136.9 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

Bu dönemde 41.6 milyar dolar açık verildi. AKP eliyle ülkemizin milyar dolarları ithalata akıtıldı. Bu mudur yerlilik ve millilik? Yazıklar olsun. Tarımda mutlaka üretim ve üretici odaklı girişimlere başlanmalı, ihracatı önceleyen yöntem belirlenmeli ve bu yönde çaba gösterilmelidir.

Merak edilmesin ki halkın iktidarında tarımda da yeniden bağımsızlığımızı sağlayacağız. Sanayide çarklar işleyecek, tarımda üretim sürecek! Üreten ve kendi kendine yeten, ihraç eden bir Türkiye’ye kavuşacağız. Bunun için çabamızı sürdürüyoruz.”