CHP’li Başarır: Akkuyu’da neler oluyor iktidar açıklamalı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gülnar ilçesi Büyükeceli’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali yapımında ortaya çıkan sözleşmeye aykırı davranılması nedeniyle yaşanan uyuşmazlığa dikkat çekti. Gelişmelerin kaygı verici olduğuna işaret eden Başarır, “Akkuyu’da neler oluyor iktidar açıklamalı” dedi.

Ali Ekber ŞEN

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.’nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesi üzerine açıklama yaptı.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYARILARIMIZ YETERİNCE DİKKATE ALINMADI”

Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımı esnasında meydana gelen kazaları ve ölümle sonuçlanan olayları her defasında gündeme getirdiklerini hatırlatan Başarır, “Burada iş sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmadığını da dile getirdik. Nitekim geldiğimiz süreçte Rus Şirketi Rosatom daha önce anlaşma sağladığı Titan-2 IC İçtaş A.Ş. ile yollarını ayırmak için 41 sayfalık fesih ihtarnamesi yollamış. Yolladıkları fesih ihtarnamesinin gerekçelerinden biri de gönderdiği paraların Titan-2 IC İçtaş A.Ş. tarafından gerektiği şekilde harcanmaması olduğu ifade ediliyor” diye konuştu.

“20 BİN ÇALIŞAN İŞÇİ NE OLACAK?”

Defalarca Nükleer Santral inşaatının yapımı esnasında yaşanan tehlikelere dikkat çektiğinin altını çizen CHP’li Başarır, “Nükleer santralin tamamlanmasından sonra oluşabilecek bir nükleer kazanın ülkemizde yaratacağı tahribatları da kamuoyuyla paylaştık. Ancak nedense bu uyarılarımız iktidar tarafından dikkate dahi alınmadı. Diğer bir taraftan baktığımız da ise orada çalışan 20 bin işçi bir anda işsiz kalacak. Siyasi iktidarın bu duruma karşı acil bir önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ İKTİDAR BU İDDİALARI ARAŞTIRACAK MIDIR?”

Yaşanan sıkıtlarla ilgili yapımda çalışan IC İCTAŞ’ın bir açıklama yaptığını vurgulayan Başarır, şunları söyledi:

“Sözleşmesi feshedilen Titan-2 IC İçtaş A.Ş’nin bir açıklama yaptığı ve açıklamada sözleşmenin hukuka aykırı olarak feshedildiği belirtilerek işlerin derhal durdurulacağı talimatının da kendilerine iletildiği söylenmiş. Daha 1 hafta önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 4’üncü reaktörünün temeli atılmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de katılmıştı. 1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ’ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?”

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