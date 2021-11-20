TBMM Genel Kurulu’nda İcra İflas Kanunu’nda değişiklik teklifi üzerinde konuşma yapan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’li Cahit Özkan’ın Türkiye-Japonya karşılaştırmasını tiye aldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #cahitözkan #meclis #tartışma #tbmm #haber #haberler #meclistv #tbmmtv #japonyacahitözkan
Anasayfa Alaturka Online CHP’li Başarır AKP’li Özkan’ın Japonya örneğini tiye aldı! “Japonyayı örnek alıyorsan eğer…”