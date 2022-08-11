CHP’li Başarır, Bakan Karaismailoğlu’na matematik hesabıyla cevap verdi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Osmangazi Köprüsü’nden bu zamana kadar 55,5 milyon araç geçtiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na basit bir matematik hesabı yaparak cevap verdi. Başarır, devletin geçmeyen araç için 4 milyar 630 milyon 500 bin dolar para ödeyeceğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Twitter hesabından duyurmuş olduğu Osmangazi Köprüsü’nden bu zamana kadar 55,5 milyon araç geçti sözlerine matematik hesabıyla cevap verdi.

“BAKANIN HESABINA GÖRE 122 MİLYON 500 BİN ARACIN ÜCRETİNİ DEVLET KARŞILAYACAK”

“Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir tweet atarak bu ülkenin nasıl soyulduğunu itiraf etmiş.” diyen Başarır işin matematik hesabını yaparak şöyle konuştu:

“Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, sağ olsun Osmangazi Köprüsü’nden 6 yılda 55,5 milyon aracın geçtiğini duyurmuş. Ayrıca yapım maliyetinin de 1.5 milyar dolar olduğunu ifade etmiş. Biz de bunun üzerine basit bir hesaplama yaptık.

Gelin bu hesaplamaya bir bakalım. 1-Osmangazi Köprüsü’nün işletme süresi 22 yıl 4 ay. 2-Günlük araç geçiş garantisi 40 bin. 3-İşletme süresi boyunca verilen araç geçiş garantisi 326 milyon. 4-Araç başı verilen garanti ücreti KDV dahil: 37,8 Dolar 5- 6 yılda 55,5 milyon araç geçtiyse 22 yıl 4 ayda geçecek olan tahmini araç sayısı 203 milyon 500 bin.

Sayın bakanın verdiği ortalamayla işletme süresi boyunca geçmeyen 122 milyon 500 bin aracın ücreti devlet tarafından karşılanacak. Yani, 122 milyon 500 bin x 37,8 dolar = 4 milyar 630 milyon 500 bin dolar. Bu da demek oluyor ki devlet 4 milyar 630 milyon 500 bin dolar geçmeyen araç için kasadan para ödeyecek. Bu hepimizin cebinden çıkıyor.”

“ULAŞTIRMA DEĞİL İSRAF BAKANLIĞI”

Köprünün toplam maliyetine değinen CHP’li Başarır, şöyle konuştu:

“Sayıştay’a yansıyan bilgilere göre toplam işletme süresi boyunca verilen garanti, 10 milyar 745 milyon dolar. 2021 yılına kadar zaten 1 milyar 924 milyon dolar ödenmiş durumda.

Şimdi 1,5 milyar dolara mal edilen bu köprünün parası zaten devlet tarafından ödenmiş ve daha da yaklaşık 6 katı ödenecek. Eğer biz kendi imkanlarımızla bu köprüyü yapmak isteseydik yaklaşık 7 tane Osmangazi Köprüsü inşa ederdik.

Bu milletin parasına yazık değil mi? Bu açıkça israf değil mi? Her gün bir israfınızı açıklamaktan ben yoruldum ama siz israf yapmaktan yorulmadınız.

Çünkü sizin yaptıklarınız Yap-İşlet-Devret değil yap-işlet-fethet projeleri. Ulaştırma Bakanlığı adeta israf bakanlığına dönüşmüş durumda.”

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