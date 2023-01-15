CHP’li Başarır: Bataklığı kurutacaksanız bu bakanı değiştirin

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te Mersin Limanı’ndaki uyuşturucu trafiği hakkında konuşma yaptı. İçişleri Bakanı Soylu’yu sert bir dille eleştiren Başarır, “Buradan MASAK’a soruyorum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na soruyorum; 215 bin kişiyi yakaladınız. MASAK, uyuşturucu konusunda bir tek liraya mahkemelerce el koymuş mudur? Çıkıp buradan söyleyin. Nerede bu kara para? MASAK’ın görevi bu değil mi? Ama suçla mücadele etmeyen bir İçişleri Bakanı var. Bu bataklığı kurutacaksanız bu bakanı değiştirin” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Limanı’ndaki uyuşturucu trafiği ile ilgili mecliste yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi.

“FAİLLER KİM ÖĞRENEMEDİK”

Memleketi Mersin’in, Mersin Limanı’nın uyuşturucu trafiğinin merkezi haline geldiğini öne süren CHP’li Başarır, “Defalarca söyledik. 2017’den bugüne kadar 11 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 200 bin tane uyuşturucu hap yakalandı Mersin Limanı’nda. Ama bununla ilgili failler bir türlü ortaya çıkmadı. Alıcı belli, adres belli, depolar kiralanmış, iletişim tutanakları belli, bir şekilde telefon numaraları var ama bunun failleri kim öğrenemedik” diye konuştu.

“MASAK KAÇ KİŞİYİ İNCELEMİŞ?”

Geçen ay bir suç raporu hazırladıklarını hatırlatan Başarır, “Gerçekten uyuşturucu trafiği ile bir mücadele verilecek mi verilmeyecek mi? Durum çok vahim. 2020 ve 2021 yıllarında 215 bin kişi uyuşturucu ticaretinden soruşturma geçirmiş. Yaklaşık 500 bin kişi kullanmak ve bulundurmak suçundan soruşturma geçirmiş. Ama bir şeyi daha gördük. Bakın 215 bin kişi uyuşturucu ticaretinden yargılanırken MASAK kaç kişiyi incelemiş? Bu kara parayı inceleyen MASAK kaç kişiyi incelemiş? Sadece 149 bildirimi incelemiş. Demek ki AKP’nin ya da İçişleri Bakanı Soylu’nun bunlarla mücadele etmek gibi bir amacı yok” ifadelerinde bulundu.

“İKİ AYAĞI ÜZERİNDEKİ UYUŞTURUCU BARONLARIYLA FOTOĞRAF VERİYOR”

Başarır, Bakan Soylu için şöyle dedi:

“Öyle bir içişleri Bakanı var ki uyuşturucu satanların ayaklarını kırın diyor ama bu İçişleri Bakanı iki ayağı üzerindeki uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf veriyor. Bu parti Zindaşti rezaletinin hesabını veremiyor. Daha acısını söyleyeyim; Almanya isim veriyor, adres veriyor, Ali Osman Akat diyor. Gidiyorlar, Ali Osman Akat’ı buluyorlar, uyuşturucu maddeyi buluyorlar ama adam tutuklanamıyor. Neden? Süleyman Soylu’yla fotoğrafı var. Olmaz!” sözlerini ifade etti.

“BU BATAKLIĞI KURUTACAKSANIZ BU BAKANI DEĞİŞTİRİN”

Bu şekilde baronlarla, satıcılarla mücadele edilemeyeceğini dile getiren Başarır, şunları söyledi:

“Bataklığı kurutmakla hiç kimsenin bir derdi yok. Bataklığın üzerindeki sineklerle mücadele ediyorsunuz. Buradan MASAK’a soruyorum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na soruyorum; 215 bin kişiyi yakaladınız. MASAK, uyuşturucu konusunda bir tek liraya mahkemelerce el koymuş mudur? Çıkıp buradan söyleyin. Nerede bu kara para? MASAK’ın görevi bu değil mi? Ama suçla mücadele etmeyen bir İçişleri Bakanı var. Bu bataklığı kurutacaksanız bu bakanı değiştirin.”

“ZİVER’İ GÖREVDEN ALIN”

Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman’ın paylaştığı Şekerpare filmine de değinen CHP’li Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Meşhur bir film vardı, Şekerpare. İlyas Salman, Şener Şen başroldeydi. Galata’daki kirli ilişkileri ortaya koyuyordu film. Bir Ziver Komiser vardı, her işin odağında. Böyle bir İçişleri Bakanı var. Ziver’i görevden alın. Ziver Komiser gibi davranan bu İçişleri Bakanını görevden alın. Almadığınız sürece uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca kaç tane böyle içişleri bakanının baronlarla resmi var? Bu sizin iktidarınıza has bir durum. Rüşvet sizde, kara para sizde, kirlilik sizde. O bakanı yani Ziver’i orda oturtmayın!”