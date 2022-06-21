CHP’li Başarır: Cengiz, Kalyon devletle iç içe mi geçmiş?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cengiz ve Kalyon şirketlerinden oluşan İGA’nın, 2018,2019,2020 yıllarına ait Devle Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ödemesi gereken toplam 1 milyar 195 milyon Euro’luk kira bedelinin yapılan ek protokolle 2043 yılına ertelenmesini sert bir dille eleştirdi. Başarır, “Cengiz, Kalyon devletle iç içe mi geçmiş? Devleti beraber mi yönetiyor?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM KİT komisyonunda DHMİ’nin Genel Müdürü Hüseyin Keskin’e, Cengiz ve Kalyon şirketlerinden oluşan İGA’nın, 2018,2019,2020 yıllarına ait Devle Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ödemesi gereken toplam 1 milyar 195 milyon Euro‘luk kira bedelinin yapılan ek protokolle 2043 yılına ertelenmesine yönelik sorular yöneltti.

“BU KADAR PARAMIZ VARSA NEDEN EK BÜTÇE GETİRDİNİZ?”

Milyonlarca insanın zor durumda yaşadığını anlatan Başarır, şunları söyledi;

*Milyonlarca insan icrada. Birçok çiftçinin, esnafın banka kredileri ertelenmiyor. Covid döneminde ısrarla garanti vermiş olduğumuz otoyollardan, köprülerden araç geçmedi ve öngörülmeyen bir durum var. ‘Gelin bu garantilere indirim yapılsın, ortadan kaldırılsın’ dedik ancak kuruşu kuruşuna parayı ödedik.

*Yapmış olduğunuz bu protokolle, İstanbul Yeni Havaalanı’nın 2018, 2019 ve 2020 kira bedelleri 1 milyar 195 milyon Euro tutuyor. Bu kira bedelleri 2043 yılına kadar ertelendi bakın. Sayın bakan ‘pandemi sürecinde yani 2020 Mart’ta belki bir süre mücbir sebep dolayısıyla kiraları erteleyebiliriz’ dedi ancak bu protokol 2018 yılında yapılmış sayın genel müdür.

*Ne hakla kimin parasını, ne için ertelediğinizi ben milletim adına öğrenmek istiyorum sayın genel müdür. Gerçekten bu kadar paramız varsa neden ek bütçe için mecliste plan ve bütçe komisyonu Perşembe günü toplanıyor?

“İGA’NIN ESKİ İCRA KURULU BAŞKANI ŞİMDİ DHMİ GENEL MÜDÜRÜ”

DHMİ Genel Müdürü’nün şahsıyla ilgili bir problemi olmadığını belirten CHP’li Başarır “İGA nedir? Cengiz ve Kalyon şirketlerinin ortaklığı. Yani devletle İstanbul Havalimanı’nın işletmesini alan şirket, ihaleye giren şirket. Siz İGA’da İcra Kurulu Başkanlığı yaptınız mı? Siz şimdi DHMİ’de genel müdürlük görevini yürütüyorsunuz” dedi.

“EK PROTOKOLE İMZA ATIYOR OĞLUNU İGA’DA İŞE SOKUYOR!”

Başarır, ek protokolün altında DHMİ’de dönemin Genel Müdürü olan Funda Ocak’ın imzası olduğunu belirterek, Funda Ocak’ın oğlunun o dönemde İGA’da üst düzey maaşla işe girdiğini ve bununla da yetinilmeyip Funda Ocak’ın emekli olduktan sonra danışmanlık şirketi kurarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yüklü işler karşılığında faturalar kestiğini dile getirdi. Başarır sözlerine şöyle devam etti:

*Kim bu genel müdür? Funda Ocak. Bu hanımefendi ilk olarak bu erteleme protokolünü imzalıyor. Sonra oğlu İGA’da üst düzey yönetici olarak işe giriyor ve bu kadın emekli olduktan sonra bununla da yetinmeyerek danışmanlık şirketi kuruyor.

*Sabiha Gökçen’den, bu şirketlere kadar büyük miktarda faturalar kesiyor. Yani 84 milyonun hakkını koruyacak genel müdürün bu işlerle ne işi olur? Bakın, ben sizi suçlamak istemiyorum ancak İGA’da İcra Kurulu Başkanı olan bir kişinin daha sonra DHMİ’de genel müdür olması ne kadar etik? Sözleşmeyi yapan iki taraf da aynı.

*Bunu sormak 84 milyonun adına benim hakkım. Bu insanların, bu halkın hakkını kim savunacak? 22 milyar TL ertelenmiş. Funda Hanım’ın oğlu orada yönetici, siz eski icra kurulu başkanı olarak buradasınız.

“CENGİZ, KALYON DEVLETLE İÇ İÇE GEÇMİŞ”

Cengiz, Kalyon devletle iç içe mi geçmiş? Sorusunu yönelterek konuşmasına devam eden Başarır, “Cengiz, Kalyon İnşaat devleti beraber mi yönetiyor? Sayın genel müdür siz 24 Temmuz 2019 Cumhurbaşkanlığı kararıyla atandınız. Ben bunu doğru bulmuyorum, ben size hakaret etmek için söylemiyorum bunu ama bunlar yanlış. Orada tarafsız, gerçekten DHMİ’de yetişen biri olsa belki İGA ile ters düşecek. Siz İGA ile ne kadar kötü olabilirsiniz? Ne kadar ters düşebilirsiniz? Siz İGA’ya nerede hayır diyebilirsiniz? Oranın İcra Kurul Başkanıydınız şimdi DHMİ’nin genel müdürüsünüz. Bugün 22 milyar TL 2043 yılına ertelenmiş. Ne olur söyleyin bu ülke bu kadar zengin mi?” dedi.

“BU SORULARIN ASIL MUHATABI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI”

Bu soruların asıl muhatabının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın olduğunu dile getiren CHP’li Başarır, “Ben isterdim ki buraya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gelsin. Onlar cevap versin bunlara. Eminim sizlere de bir yerlerden talimat geliyor. Ben bu talimatları veren insanlarla muhatap olmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ver ihaleyi İGA’ya, onun icra başkanını DHMİ’ye genel müdür yap. Ne güzel dünya bu!” sözlerini ifade etti.