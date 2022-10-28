CHP’li Başarır hakkında İçişleri Bakanı Soylu’yu tehditten fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında “tehdit” iddiasıyla fezleke düzenledi.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı.

Fezlekede Başarır’ın, Edremit Belediyesince 20 Ağustos 2022’de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.

Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve internet haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu’ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ifade edildi.

Fezlekede, “27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa’nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Fezleke, TBMM’ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. (DHA)

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