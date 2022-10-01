CHP’li Başarır’dan Soylu’ya: Uçan kuştan haberin vardı, paramotordan nasıl haberin yok?

Mersin’de polisevi saldırısında bulunan teröristlerin paramotorla Mersin Tarsus’a geldiklerinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Uçan kuştan haberin vardı Soylu! Paramotordan nasıl haberin yok? Kendi zaafiyetini CHP’ye mâl ediyorsun” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün AKP Giresun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda, teröristlerin paramotorla Suriye Münbiç’ten Mersin Tarsus’a geldiklerini açıklamıştı.

“YALANLARINLA MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİN”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Soylu’nun açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

* “Süleyman Soylu’ya göre teröristler Münbiç’ten paramotor ile tam 12 saat uçmuşlar. Teknik olarak bir paramotor bir saatte yaklaşık 3-3.5 litre yakıt tüketiyor ve 3-4 saat havada kalabiliyor.

* Menbiç ile Tarsus arasında tam 12 saat uçması teknik imkanlar gereği imkansıza yakın. Bu veriler ortadayken yalan atmaya, insanları kandırmaya hiç mi utanmıyorsun? Artık sen yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin.”

“KENDİ ZAAFİYETİNİ CHP’YE MÂL EDİYORSUN”

Bakan Soylu’ya seslenen Başarır, “Bir paramotor 12 saat uçuyor ve herhangi bir ihbar gelmiyor öyle mi? Hiç mi takip edilemiyor? Ortaya çıkan güvenlik zaafiyetini kapatmak için böyle yalanlara sığınıyorsun suçişleri bakanı! Uçan kuştan haberin vardı Soylu! Paramotordan nasıl haberin yok? Kendi zaafiyetini CHP’ye mâl ediyorsun. Utanmaz!” ifadelerini kullandı.

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