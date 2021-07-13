CHP’li Başevirgen’den tazminat mağduru madenciler için iktidara çağrı

15 yıldır Uyar Madencilik’ten tazminatlarını alamadıkları için mücadele eden ve Ankara girişinde gerçekleştirdikleri eylem sonrasında Manisa’ya dönüş yolunda bir sendika genel başkanını ve bir madenciyi trafik kazasında kaybeden tazminat mağduru Somalı madenciler gözünü meclise dikti.

Kurban Bayramı tatiline kadar torba yasanın meclisten geçmesini bekleyen madenciler için açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kazanılmış haklarını almaya çalışan Uyar Madencilik işçileri için iktidarın tavrının, oyalama taktiğinden öteye geçmediğini söyleyerek torba yasada 888 maden işçisinin tazminatlarının ödenmesi için bir düzenleme yapılmasını istedi. CHP’li Başevirgen açıklamasında, Uyar Madencilik işçileri için meclis genel kurulunda iktidara çağrıda bulundu.

“MADENCİLER UZUN SÜRE YÜZ ÜSTÜ BIRAKILDI”

TBMM’nin bu haftaki genel kurulunda konuşan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin, tarihimizin en büyük iş cinayetine kurban gittiğini ve böylece, Soma ve Ermenek’te binlerce madencinin Soma Holding, Uyar Madencilik ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) karşı sürdürdüğü tazminat mücadelesi başladığını hatırlatarak “O günden bu güne, hayatta kalabilenlerin ya da hayatını kaybedenlerin vasileri tarafından verilen mücadele hala devam ediyor. Sermayeyi koruyan iktidar, söz konusu işçi, emekçi ve madenci olduğunda, ne yazık ki onları uzun bir süre yüz üstü bıraktı” dedi.

“YAŞANAN MAĞDURİYETLERE BİR SON VERMEMİZ GEREKİYOR”

Örgütlü mücadelenin gücü sayesinde, Temmuz 2020’de Soma faciasında Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan 3 bin 325 madencinin tazminatlarının TKİ tarafından ödenmesini öngören yasanın meclisten geçtiğini ancak, Uyar Madencilik çalışanı işçilerin, rödovans sistemiyle çalıştıkları ve farklı bir sözleşmeye tabi oldukları gerekçesiyle bu yasanın kapsamı dışında tutulduğunu ifade eden CHP’li Başevirgen, tazminat mağdurlarının hükümet yetkilileri ile yaptığı her görüşmede söz verildiğini ancak sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi.

CHP’li Başevirgen, ekim ayından itibaren madencilerin tazminat mücadelelerinin zaman aşımına uğrayacağını hatırlatarak, şöyle konuştu;

* Madenler anayasa göre devletindir. Bu madenleri devletin işletmesi lazım. İşletmiyorsa, işletmesi için verdiği şirketlerin de sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Ortada 8 yıllı aşkın bir mağduriyet var. Ekim ayından itibaren zaten bir zaman aşımı olacak. Şimdi elimizde bir fırsat var.

* Meclis kapanmadan önce bu mağduriyetin giderilmesi ve torba yasanın çıkması gerek. Bu sadece, iktidarın bu düzenlemeyi yapmak isteyip istemediği ile alakalı. Plan Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen torba yasaya 888 Uyar Madencilik işçilerinin tazminatlarının ödenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına dair önergemizi verdik. Yaşanan mağduriyetlere artık bir son vermemiz gerekiyor.

“SOMA’NIN ADINI ARTIK ÖLÜMLERLE ANMAYALIM”

CHP’li Başevirgen konuşmasının son kısmında, geçtiğimiz gün tazminat mağduru madencilerin Ankara eylemi sonrasında Manisa dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile maden işçisi Ali Faik İnter’i anımsatarak şu ifadelere yer verdi;

* Yaşananlara baktığımızda, iktidarın yaptığının oyalama taktiğinden öteye geçmediğini görüyoruz. Bu madenciler evlerinde geçim mücadelesi, mahkeme salonlarında adalet mücadelesi, yollarda hak mücadelesi verdi.

* Madenlerin altında ölmek yetmedi, hak ararken yollarda da öldüler. Daha birkaç gün önce Soma, bu uğurda iki şehit daha verdi. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Sendika üyesi Ali Faik İnter geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Soma’nın adını artık ölümlerle birlikte anmayalım.

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