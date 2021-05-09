CHP’li Başgevirgen Gediz’in kirliliğine dikkat çekti: Bedelini ağır öderiz

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Gediz Nehri’ne dökülen Alaşehir Çayındaki kirliliği gündeme taşıdı.

Ege Bölgesi’nin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Gediz Nehri’ne dökülen Alaşehir Çayı’ndaki kirliliğin uzun zamandır yaşandığına dikkat çeken CHP’li Başevirgen, kirliliğinin sebebinin denetimsizlik olduğunu ifade etti.

“40 İŞLETME ATIKLARINI ÇAYA DÖKÜYOR”

Alaşehir Çayı’nın bölgesinde 40 tane tarımsal işletmenin bulunduğunu ve bu tesislerin arıtma sistemlerinin olmadığına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Başevirgen, özellikle işletmelerin atıklarının çaya döküldüğünü ifade etti.

CHP’li Başevirgen açıklamasında atıklarını Alaşehir Çayı’na döken tesislerin denetlenmediğinin de altını çizerek şu ifadelere yer verdi;

*Sarıgöl ilçesinin evsel atıkları da dahil bütün atıkları tamamen bu çaya akıyor. TARİŞ’in Alaşehir’deki fabrikasında arıtma var. Ama diğer işletmelerinde yok. Konserve yiyecek ve gübre fabrikaları gibi işletmelerin atıkları da Alaşehir Çayına dökülüyor. Ne yazık ki hiçbir işletme denetlenmiyor.

*Ayrıca Alaşehir Belediyesi’ne ait arıtma tesisi çalıştırılmıyor. Alaşehir Arıtma Tesisi 18 Kasım’da faaliyete başlamış ama hala MASKİ’ye devri yapılmamış. Aldığımız bilgiye göre yüklenici firmanın 1 yıllık test süresi devam ediyor. Bu nedenle de bu tesisten henüz bir fayda sağlanabilmiş değil.

“KİRLİLİĞİ GÖRMEZDEN GELİRSEK BEDELİNİ AĞIR ÖDERİZ”

Gediz Nehri’nin ülkemizin en değerli doğal kaynaklarından olduğunu ve ekolojik denge için oldukça büyük bir önemi bulunduğunu söyleyen ifade eden CHP’li Başevirgen, nehrin bağlantı kollarının bulunduğu yerlerde sanayinin ve belediyelerin yüzünden kirlilik aktığını dile getirdi.

Sanayi atıklarının bulunduğu bölgelerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kötü kokularında yayıldığına dikkat çeken CHP’li Başevirgen şöyle konuştu;

“Sıcaklıkların artması ile birlikte sular çekiliyor ve nehir dibindeki balçık açığa çıkıyor. Etrafa çok ağır bir koku yayılıyor. Haliyle bölge halkı bu durumdan çok rahatsız. Gediz Havzası’nda, özellikle toprağa karışan ağır metaller ve kimyevi atıklar tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini düşürüyor. Gediz Ovası göz göre göre ölüme terk ediliyor. Bu kirliliği görmezden gelmeye devam edersek bedelini çok ağır öderiz.”

“GEDİZ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI NE DURUMDA?”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, 2018 yılında Gediz Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla nehrin temizlenmesi konusunda büyük bir aşama kaydedildiğinin söylendiğini hatırlatan CHP’li Başevirgen şu ifadelere yer verdi;

“Gediz Havzası’nın hedeflenen hali bu yaşanan durum olmadığına göre, bunca yıl eylem planı adı altında hangi çalışmalar yapıldı? Eylem planı her ne kadar Gediz Nehri’nin ıslahı için hazırlanmış olsa da, gelinen noktada durum içler acısıdır. Bakanlık tarafından dişe dokunur hiçbir çalışmanın yapılmadığı ortadadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na bir kez daha seslenerek, bu kirliliğe bir an önce son verecek çalışmaları yapmalarını ve projenin gerçekten uygulamaya geçirilmesini sağlamalarını ivedilikle talep ediyoruz”

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