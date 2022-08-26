CHP’li başkan, 50 kişinin AKP’ye geçtiği iddialarını yalanladı

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, aralarında CHP eski İl Başkanlarından Mustafa Ünsal Karatepe’nin de bulunduğu 50 kişilik heyetin, partilerinden istifa ederek AKP’ye geçmesine ilişkin iddiaları yalanladı. Duran, “50 kişi dediğiniz listede bir tane CHP’li yok. Eğer varsa bunların tek tek isminin kamuoyuna duyurmalarını istiyoruz. Kimmiş bu 50 tane CHP’li?” diyerek AKP il başkanına tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

15 Ağustosta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılarak AKP‘ye geçen CHP Elazığ eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe ve beraberindeki 50 kişilik heyet için AKP Elazığ İl Başkanlığında rozet takma merasimi gerçekleştirilmişti.

AKP’ye geçen 50 kişilik heyetin CHP’den istifa ederek AKP’ye geçtiğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, eski il başkanları Ünsal Karatepe’nin 2011 ve 2015 yılında il başkanlığı görevinde bulunduğunu ve bu süreçler içerisinde bir dönem görevden alındığını bir dönemde ise kendi yönetimi tarafından görevinden düşürüldüğünü ifade etti.

“AÇIKLAMALARIN TAMAMI YALAN”

Elazığ’da CHP üzerinden bir siyasi operasyon yapılmaya çalışıldığını belirten CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, ”Elazığ’da yaklaşık bir hafta önce başlatılmış olan bir siyaset operasyonu var. Bununla karşı karşıyayız, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından partimizin eski dönem il başkanlarından birine rozet takıldı. Bu basına düştükten sonra bir anda Elazığ gündeminde çok büyük bir yer edindi.

Elazığ gündemde yer edinmesi için AKP siyasi tarafına siyasi bir malzeme haline getirilmiştir. Şimdi bu süreçten sonra dün öğle saatlerinde AKP il başkanlığında bir üye kabul programı düzenlendi. Bu programın içeriğine bakıldığı zaman ve daha sonraki açıklamalara bakıldığı zaman bu açıklamaların tamamen yalan, abartı ve olmayan şeylerin üst üste eklenerek Elazığ gündemine, Elazığ kamuoyuna servis edildiği görüldü. Ben bu duruma açıklık getirmek istedim.

Birincisi Sayın Ünsal Karatepe’nin 2011 yılı ile 2015 yılı arasında il başkanlığı yaptığı söyleniyor. Fakat gerçekte olan 2011 yılında altı ay, 2015 yılında sekiz ay toplamda bir buçuk yıl Elazığ’da il başkanlığı yapmış. Bu süreç içerisinde işlemlere baktığımız zamanı, yapılan görevden alınma veya görevden düşme süreçleri var. Dönem içerisinde, bir dönem görevden alınmış, bir dönemse kendi yönetimi tarafından görevden düşürülmüş” diye konuştu.

“50 KİŞİLİK LİSTEDE BİR TANE CHP’Lİ YOK”

AKP’ye geçenlerin arasında bir tane CHP’li olmadığını belirten Duran, “Gerçi arkadaşımızla ilgili hukuki süreci başlattık. Eğer varsa bunların tek tek isminin kamuoyuna duyurmalarını istiyoruz. Kimmiş bu 50 tane CHP’li? Artık iktidar partisinin at oynatacağı, özgürce hareket edeceği, insanları yalanlarla kandıracağı bir ortam yok. Burada sadece biz değil tüm siyasi partilerin il başkanları, muhalefetteki partilerin il başkanları size artık göz açtırmayacağız.

Çünkü artık yalan söylemenize, yalandan insanlarımızı, hemşerilerimizi kandırmalarınıza asla müsaade etmeyeceğiz. En acı tarafı ülkede 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin il temsilciliğini, 20 yıldır kesintisiz Elazığ’da yüzde 70, yüzde 80 oy alarak 4 vekil 5 vekil çıkartmış bir siyasi partinin Elazığ’da düştüğü son hali içler acısı bir haldir” ifadelerini kullandı.

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