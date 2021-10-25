CHP’li Başkan AKP’li üyeyi pişman ettirdi! ‘Hiç kimseye haber yaptırmam!’

Esenyurt Belediyesi Ekim Ayı toplantısında 'Uğur Dündar'ı haberi' tartışma yarattı. AKP'li meclis üyesinin iddaaları sonrasında Başkan Kemal Deniz Bozkurt 'Aynı ortamda bulunmadık. Beni tanımaz etmez.. Beni aradı doğru dedim. O da mizah katarak anlatmış durumu.'' diyerek tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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