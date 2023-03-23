CHP’li başkan isyan etti: Ölmem mi gerekiyordu?

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda 25 yaşındaki Y.C.A.’nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e silahlı suikast girişiminde bulunacağı yönelik bilgi edindi. Sivil polisler belediyenin içini ve dışını abluka altına aldı.
Başkan Çetin’e suikast girişiminde bulunacağı belirlenen Y.C.A. belediye önüne geldiğinde sivil polislerce etkisiz hale getirilip yere yatırıldı. Üzerinde yapılan aramada namlusuna mermi sürülmüş bir tabanca ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorguya alınan Y.C.A.’nın iddiaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Başkan Çetin, kendisine suikast düzenlemek isteyen zanlının serbest bırakılmasına tepki gösterdi. SÖZCÜ Gazetesi’ne konuşan Başkan Çetin, “Öldürünce mi tutuklayacaktınız? Adamın niyeti belli. Yüreğir’den atlamış gelmiş. Mermi tabancanın ağzında. Usulüne göre yapılmış ihbar var. Ölmem mi gerekiyordu tutuklanması için” dedi.