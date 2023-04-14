CHP’li Başkan Levent Tuncel yoğun bakımda

Üç yılı aşkın bir süredir beyincik küçülmesi hastalığıyla mücadele eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, durumu ağırlaşınca ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akciğerlerindeki kaslarda yorulma nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenilen başkan Tuncel’in entübe edildiği öğrenildi.

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Başkan Tuncel, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında böbrek ve akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş, ardından İzmir’de bir hastaneye sevk edilmişti.

Tuncel’in hastalığı nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini savunan AKP’li Meclis Üyesi Hasan Turhan mahkemeye başvurarak vasi tayin edilmesini istemişti.