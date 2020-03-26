CHP’li başkan, Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı sonrası istifa etti

CHP Gençlik Kolları Konya İl Başkanı Kürşat Mevlüt Uludağ, dün ölüm yıl dönümü olan Muhsin Yazıcıoğlu için “Derin devletin suç ve sırlarıyla beraber göçüp gittin. Ölene gülünmez ama sana üzülmedim” ifadeleri yer alan bir paylaşımda bulunmuştu.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kürşat Mevlüt Uludağ yaptığı paylaşıma gelen tepkiler üzerine istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Uludağ şu ifadelere yer verdi:

* Geçtiğimiz gün yaptığım bir sosyal medya paylaşımında maksadımı aşmış olduğum ve belirttiğim düşünce nedeniyle partim Cumhuriyet Halk Partisi’ne zarar verdiğim gerekçesiyle yürütmekte olduğum CHP Gençlik Kolları Konya İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.