CHP’li Başkan sinir krizi geçirdi! “Kesin.. Pravokatörlük yaptırmam!”

Yazan:
Alaturka Online
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı 2. Birleşimi'nde AKP'li Hüsnü Boztepe ile 1. Başkanvekili Mustafa Özuslu arasında çok sert tartışma yaşandı. Boztepe süresinden fazla kürsüde kalıp konuşmaya devam edince Özuslu sinir krizi geçirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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