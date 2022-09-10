CHP’li başkan, şirket müdürünü görevden aldı

Balıkesir Erdek Belediye Başkanı CHP’li Burhan Karışık, belediye iştiraki olan Grup A.Ş.’nin müdürünün 14 aydır belediyeye uğramadığını ve görevden alındığını duyurdu.

Halil ATAŞ

Balıkesir Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, görevden aldığı belediye iştiraki Grup A.Ş’nin müdürü hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

“KENDİSİNE İNANILMAZ MİKTARDA HARCAMA YETKİSİ TAHSİS EDİLEN BİR ŞİRKET MÜDÜRÜ’

Erdek Belediye Başkanı CHP’li Burhan Karışık, belediyenin sosyal medya hesabından, görevden aldığı Grup A.Ş’nin Müdürü E.Y. hakkında şok açıklamalarda bulundu.

Başkan Karışık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Yöneticilerin dilinde klişe olmuş bir söz vardır: ‘Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem’ diye.

*Kimi sözde söyler, kimi yapar. 14 aydır belediyeye uğramayan, çalışma zamanını raporlarla geçiren, en yüksek maaş alan, memurun 2 misli maaş alan ve ayrıca kendisine inanılmaz miktarda harcama yetkisi tahsis edilen bir Şirket Müdürü var.

*Bu müdür aynı zamanda birinci derecede bağlı olduğu Belediye Başkanına bile hakaret etmekten ve bunları sosyal medyada kamuoyu önünde yapan bir müdürdür.

*Hiçbir hizmete karşı hakketmediği bu yüksek maaşları bundan sonra ödememek, belediyemizin kısıtlı imkanlarını hakkedilmeyen yerlere vermemek adına E.Y., isimli şahsın müdürlük görevinden alındığı kamuoyuna duyurulur.

SARI, GÖREVDEN ALININCA MECLİS TOPLANTISINDA, KARIŞIK BAŞKAN SEÇİLDİ

Erdek ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Hüseyin Sarı, yargılandığı bir davadan dolayı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ardından da başkanlığı düşürülmüştü.

2021 yılı Haziran ayında gerçekleşen belediye meclis toplantısında, Erdek Belediye Başkanlığı seçimi yapılmış, 15 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Millet İttifakı’nın adayı CHP’li meclis üyesi Burhan Karışık 9 oy alarak belediye başkanı seçilmiş, AKP’nin adayı Mehmet Ali Yağcı ise 6 oy almıştı.

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