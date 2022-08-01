CHP’li başkan vurgunu tek tek anlattı: AKP’li vekilin yakınına 850 dönüm arazi ve çiftliği peşkeş çektiler

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Aksaray’da toplam değeri 25 milyon lirayı bulan 612 dönüm arazinin ihale yapılmadan TMSF kayyumu tarafından AKP Aksaray Milletvekili İlknur İncesöz’ün Danışmanı Alparslan Öztürk ve kardeşi Tolgahan Öztürk’ün şirketine verildiğini söyledi. Ertürk ayrıca, aynı bölgede bulunan ve piyasa değeri 55 milyon lira olan 859 dönüm araziye kurulu bir besi çiftliğinin ise aynı kardeşlere aylık 8 bin 474 liraya kiraya verildiğini kaydetti.

Müslüm EVCİ

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, bir otelde, partisinin il yöneticileri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Ertürk, Aksaray Yenikent’te 15 Temmuz’da el konulup TMSF’ye devredilen ve değerinin çok altında kiralanarak kamuyu zarara uğratan arazi ve çiftlikle ilgili yapılan yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı.

Ertürk, Aksaray Yenikent’te, daha önce TMSF tarafından el konulan, Yavuzlar Şirketine ait, üzerinde sulu tarım yapılabilecek ekipmanı ile toplam değeri 25 milyon lirayı bulan 3 parsel, 612 dönüm arazinin ihale yapılmadan TMSF kayyumu tarafından daha önce de yolsuzluklar ile ilgili gündeme gelen Tolgahan Mühendislik firmasına aylık 7 bin 415 liraya kiralandığını açıkladı. Aynı bölgede bulunan ve piyasa değeri 55 milyon lira olan 859 dönüm araziye kurulu bir besi çiftliğinin ise aynı kardeşlere aylık 8 bin 474 liraya kiraya verildiğini kaydetti.

“KIYAĞIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BURADAN ANLAYABİLİRSİNİZ”

İki çiftlik için aylık 15 bin 889 lira kira bedeli ödemesi gereken Tolgahan Mühendislik’in bu bedeli de ödemediğini belirten Ertürk “Yaklaşık piyasa değeri 55 milyon lira olan iki çiftliğin aylık kirası toplam 15 bin 889 lira. Bugün Kafeler Caddesi’nde 150 metrekare dükkânın aylık kirasının 30-35bin lira olduğunu söylersek bu ballı kıyağın büyüklüğün daha ne anlayabilirsiniz. Üstelik bu kira bedelinin de büyük kısmı ödenmemiş” dedi.

“AKP MİLLETVEKİLİ İNCEÖZ İLE BAĞLANTISI VAR”

Yolsuzluğu yapanların TMSF kayyumları olduğunu öne süren Ertürk, “Bunu yapan kişi vatandaşın malını emanet ettiğimiz kayyumlar. Bunu kiralayanlar ise daha önce de yolsuzluklarıyla gündeme getirdiğimiz, tanıdığınız Tolgahan Mühendislik. Tolgahan mühendislik sicil kaydında ise imza sorumlusu, AKP Grup Başkanvekili, Milletvekili İlknur İnceöz’ün danışmanı Alparslan Öztürk yine karşımıza çıkıyor” dedi.

“ADRESE TESLİM SÖZLEŞME YAPILMIŞ”

“Adrese teslim bir sözleşme yapılmış, ortada ihale yok” diyen Ertürk, “Sözleşmelerde Tolgahan Mühendislik taahhütte bulunuyor. Eşmekaya’da bulunan arazisini ipotek edeceğini söylüyor ama o arazi ipotek edilmiyor. Bu sözleşmenin feshini gerektirir. Hukukçu kayyum heyetinin kiracının nüfuzu nedeniyle mi bu sözleşmeyi feshedemediğini, kamuoyuna açıklaması gerekir” diye konuştu.

“190 BİN TAAHHÜT EDİYOR, 115 BİNİN MAZOT GÜBRE DESTEĞİ OLARAK GERİ ALIYOR”

Sözleşmeye göre kiranın ÜFE oranında artırılması gerekirken bu artışında yapılmadığını söyleyen Ertürk, “Sözleşmede kira artışı konusunda ÜFE oranında artırılır yazıyor ancak bu da 3 yıl boyunca yapılmıyor. Pandemide esnafımıza gösterilmeyen merhamet bu kardeşlere gösteriliyor. Kira düşük, artmamış. Bunların yanında taahhüt edilen kiranın da bir kısmını ödemeyip 77bin 372 lira borçlu kalmışlar. Kiracı iki arazi için 190 bin lira kira taahhüt ediyor, bunun 115 bin lirasını ise devletten mazot ve gübre desteği olarak geri alıyor. Bu devasa arazi için geriye cebinden çıkacak rakam 75 bin lira kalıyor. 55 milyon lira değerindeki arazi böyle komik bir rakama kiralanıyor” ifadelerini kullandı.

“KAYYUM ALİ CENGİZ OYUNUYLA SATMAYA ÇALIŞTI”

Arazinin kiralanmasının ardından Tolgahan Mühendislik’in araziyi satın alabilmesi için kayyum tarafından hukuksuzluk yapıldığını da belgeleriyle anlatan Ertürk şunları söyledi:

“Sözleşmeye ek, protokol yapılarak ‘Bu çiftlik satışa çıkarıldığında satın alma önceliği Tolgahan Mühendislik’tedir’ deniliyor. Bundan sonra da Ali Cengizoyunu başlıyor. Bu hakkın tanınmasından sonra kayyum heyeti burayı satışa çıkarmak için mahkemeye yazı yazıyor. Mahkeme ‘yargı süreci tamamlanmadan satamazsınız’ diyerek izin vermiyor. Bunun üzerine Kayyum Tolgahan Mühendislik’e kiraladığı Yavuzlar şirketini icra yoluyla satmak için harekete geçiyor. Kayyum heyeti kendi yönettiği başka bir şirketten, yine kendi yönettiği Yavuzlar’a borç veriyor. Yavuzlar bu borcu ödemiyor ve kayyum kendine icra takibi başlatarak icra yoluyla satışa çıkarıyor. İcra belgeleri de burada diyerek bu takibi yapan hukukçunun avukatlık lisansının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.”

“VATANDAŞ BERAAT ETTİ AMA TOLGAHAN MÜHENDİSLİK İŞGALİ SÜRDÜRÜYOR”

“Bu şekilde de arazinin Tolgahan Mühendislik’e satışı yoluna gidiliyor” diyen Ertürk “Bu arada mahkemede yargı süreci kesinleşiyor malları kayyuma devredilen şirketin sahibi beraat ediyor. Malların iadesi kararı çıkıyor. Ancak bu kez de beraatın ardından işgal başlıyor. Tolgahan Mühendislik 247 bin metrekarelik çiftliğin birini iade ediyor ama, 612 dönüm kısmını iade etmiyor. Milletvekili İlknur İnceöz’ün kontrolündeki iki iş adamı konumundaki 2 kişi, 4 aydır, 120 gündür işgalci konumunda vatandaşın malına tecavüzde bulunuyor. Durum o kadar vahim ki vatandaş sulama borusunu kendi arazisinden alıyor, jandarma alamazsın diyor. Tutanak tutun diyor, ama tutanak da tutmuyor” şeklinde konuştu

“JANDARMAYA SUÇ İŞLETİYORSUNUZ”

Jandarmanın suç işlediğini öne süren Ertürk, AKP Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’e seslenerek “İlknur Hanım ihtirasınız yüzünden devletin masum jandarmasına suç işletiyorsunuz. Şirket araziyi teslim alamıyor, ama çiftliği teslim alıyor. 247 dönümü aldıktan sonra ‘Bilirkişi rapor tutsun, kaybımı engellesin’ diyor. Bilirkişi raporlarında Tolgahan hayvancılığın şirketin mallarına 2 milyon 314 bin 415 lira tahribat verdiği belgeleniyor. Şirket bunun hakkında dava açacak ve bunun zararını TMSF ödeyecek. Bu da vatandaşların cebinden çıkacak. Vurgunu vuran, rantı sağlayan sizsiniz, tahribatınızın bedeli de bu milletin cebinden çıkacak. Şehir yağmalanıyor. 430 bin kişinin hakkının iki kişiye peşkeş çekilmesinden sadece CHP mi rahatsız? Bu şehrin sorunu değil mi?” ifadelerini kullandı.

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