CHP’li başkan yoğun bakımda

Özel bir hastanede böbrek ve akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Aydın’ın Söke Belediye’sinin CHP’li Belediye Başkanı Levent Tuncel, ailesinin isteği ile İzmir’de bir hastaneye sevk edildi. CHP ilçe yetkili kurulları tedavisi uzun bir süreç gerektiren başkan Tuncel’in yokluğundaki durumu görüşmek üzere toplandı. Yol haritası çizmeye çalıştı.

Latif SANSÜR

Son bir yıldır sağlık sorunları yaşayan, bir hafta öncesinde de akciğer ve böbreklerinde ki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınarak tedavisi yapılan CHP‘li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ailesinin isteği ile İzmir’deki bir hastaneye sevk edildi.

Tuncel’in tedavisi buradaki yoğun bakımda sürecek. CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, yönetimi ile Belediye Meclis Üyeleri başkan Tuncel’in son durumunu görüşmek üzere bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda başkanın tedavisinin uzun sürmesi durumunda nasıl bir yol haritası izleneceği ele alındı.

HASTALIK TEDAVİSİ UZUN BİR SÜREÇ GEREKTİRİYOR

Toplantı sonrası basına bilgi veren İlçe Başkanı Özcan, aldıkları kararları parti Genel Merkezi ile yetkili kurullara ileteceklerini, alınacak kararın uygulamaya konulacağını söyledi.

Özcan, “Enfektif bir rahatsızlık geçiren başkanımızın hastalık tedavi uzun bir süreç gerektirdiği için ailesinin isteğiyle İzmir’de bir hastaneye sevk edildi. Şu anda tedavi altında süreç devam ediyor. Bu aşamada Söke Belediyesi iki Başkan Yardımcısı, CHP ve İYİ Partili Meclis Üyeleri ile hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Genel Merkez ve yetkili kurullarla tüm olasılıkları değerlendirerek yol haritası belirledikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

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