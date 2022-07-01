CHP’li başkandan Melih Gökçek göndermesi: Zeytin rezervi bulduk

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Melih Gökçek’in, Murat Muratoğlu’nun “6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu” paylaşımını gerçek sanmasıyla ilgili “Mudanya’da değerine paha biçemediğimiz bir zeytinyağı rezervi bulduk. Rezervimizi Lezzet Şenliği’nde belediye standımızda halkımızla paylaştık” dedi.

Halil ATAŞ

SÖZCÜ gazetesi yazarı Murat Muratoğlu’nun “Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı” paylaşımı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından gerçek sanıldı.

Mudanya Belediyesi Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Lezzet Şenliği’nde bölgede yetişen zeytini ve zeytinyağını hem tanıttı hem de Gökçek’in sözlerine göndermede bulundu.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

* “Mudanya bir zeytin ülkesi. Dağlar, vadiler zeytin yüklü… Dünya genelinde yetişen 30 tip zeytinden en değerlisi olan ve Doğu Akdeniz coğrafyasında yetişen ‘olea-europa’ tipi zeytinin anayurdu ise Mudanya/Tirilye.

* Öyle ki Tirilye’nin zeytini dünyaca ünlüdür, adını zeytine vermiştir. Belediyemize ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinlerimizi yıllardır topluyor, zeytinyağı haline getirip ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyoruz.”

“MUDANYA’DA DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMEZ BİR ZEYTİNYAĞI REZERVİ BULDUK”

Türkyılmaz, “Lozan’a giden süreçte çok önemli bir yapı taşını oluşturan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Mudanya topraklarında değerine paha biçilmez bir zeytin rezervi bulduk. Gönül rahatlığınca Mudanyalı hemşehrilerimle bölüşüyoruz. Değerine paha biçemediğimiz zeytinyağı rezervimizi bu kez Lezzet Şenliği’nde belediye standımızda halkımızla paylaştık” ifadelerini kullandı.

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