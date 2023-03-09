CHP’li başkandan sitem: Avrupa aradı, Ankara aramadı

Kahramanmaraş ve Nurdağ merkezli 6 Şubat Depremi’nin büyük yıkıma yol açtığı illerden yoğun göç alan Mersin’de ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları aranıyor.

Göçün yarattığı sorunlar nedeniyle kentin “afet ve özel statülü il” kapsamına alınmasını uzun süredir dile getiren CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu konuda Avrupalı bankaların aramasına rağmen Ankara’nın kendilerini aramayarak seslerini duymadığını söyledi.

Başkan Seçer, deprem felaketinin ardından Mersin’e göç etmek zorunda kalan yurttaşların sayısının 400 bine yaklaştığını, bu ani nüfus artışı nedeniyle Mersin’in de afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini geçtiğimiz günlerde gündeme getirmişti. Çok sayıda sivil toplum örgütünün de benzer çağrıda bulunmasına rağmen AKP hükümeti bu çağrılarla ilgili herhangi bir adım atmadı, açıklama yapmadı.

ANKARA SUSKUN

CHP’li Başkan Vahap Seçer, Ankara’nın bu suskunluğu üzerine konuyu bu kez de belediye meclisi toplantısında dile getirdi. Konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Seçer, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilisi bile aradı ama herhangi bir bakanlıktan, İller Bankasından bizi arayan soran olmadı. İller Bankası başta olmak üzere bu konuda bu çalışmalara destek vermek zorunda olan kamu kurumlarının Mersin’e dönüp bakmalarını özellikle istiyorum” dedi.

BİZ DE TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ

Mersin’e 70 bin civarında aile geldiğini, 40 bin ailenin Mersin’de kalıcı olacağını öngördüklerini ifade eden Seçer, şöyl edevam etti:

– Yani Mersin zaten deprem öncesi yaklaşık olarak 2,3 milyon insanı barındırıyordu. Deprem nedeniyle oluşan nüfus artışıyla beraber şu anda 2,7 milyon seviyelerinde nüfus var. Geri dönüşler olsa dahi bu nüfusun 2,5 milyonun altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Bu konuda yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştık. Su sıkıntısı, altyapı, okul, hastane sıkıntısı yaşayabiliriz.

– Her kurum mutlaka tedbirlerini alıyordur. Milli Eğitim gerekli tedbirleri alıyordur, Sağlık Bakanlığı alıyordur, DSİ alıyordur ama belediyelerimizin de tedbir alması gerektiği düşüncesi içerisindeyim. Bizim de eğer suyumuz yetmezse, ne yapacağımızı, nasıl bir tedbir alacağımız şimdiden görmemiz lazım. Bunun tedbirini almamız lazım.

– Araç sayısı arttı, trafik tıkanıyor. Konut yok kira fiyatları arttı. Mülk fiyatları arttı. Kiracı kiraya ev bulamıyor bulsa da parasını ödeyemiyor. Bunların tedbirini almamız lazım. Bu gerçekten yola çıkarak bunları anlatmaya çalıştık. Sizden, yüce meclisten, meclis üyelerimizden tüm partilere mensup arkadaşlarımdan arzumuz ve isteğimiz budur” ifadelerinde bulundu.

BİR ARAYAN SORAN OLMADI

Mersin’in aldığı göç nedeniyle özel statüye alınması çağrılarını günlerdir dile getirmelerine rağmen ne hükümetten ne de bürokratik kurumlardan bu konuyla geri dönüş aldıklarını kaydeden Vahap Seçer, şöyle devam etti:

– Bugüne kadar bu konuda genel yönetici olarak hiçbir yetkiliden bir bilgi almadık. Ya da ne yapabiliriz konusunda arayışı içerisinde olduklarını görmedim açıkçası. Belediyemizle yatırım kredileri sağlayan kurumların iletişimini gördüm. Örneğin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının direktörü bizi arayarak, ‘Geçmiş olsun, büyük kayıplarınız oldu, çok üzülüyoruz. Mersin depremden zarar görmedi, şiddetli sarsıldı ama can ve mal kaybı olmadı ama görüyoruz ki yoğun göç alıyorsunuz’ diye ilk telefonu ve son telefonu onlardan aldım.

– Bizi ne İller Bankasından ve de bir bakanlıktan ‘bunları günlerdir aktarıyorsunuz, konuşuyorsunuz, doğru mu söylüyorsunuz yanlış mı söylüyorsunuz boşa mı telaş ediyorsunuz’ diye arayan, soran olmadı. Oysa ki bir an önce gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.”

İLLER BANKASI MERSİN’E DÖNÜP BAKMALI

– Burada kira, konut fiyatları daha yüksek. Burada yaşam oraya göre daha pahalı ve bunu da dikkate alarak mutlaka konut konusunda tedbirler alınması gerektiğini söylüyorum, düşünüyorum ve biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ama başta İller Bankası başta olmak üzere bu konuda bu çalışmalara destek vermek zorumda olan kamu kurumlarının Mersin’e dönüp bakmalarını özellikle istiyorum. Mersin’e özel bir statü verilmesini istiyoruz.