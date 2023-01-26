CHP’li başkandan vatandaşa çağrı: Gelin bizi denetleyin

Belediyenin mali tablosunu her ay sonu hizmet binasının kapısına asarak vatandaşlarla paylaşan CHP’li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, sosyal medya hesabından, “Her vatandaşımız mali işlerden randevu alarak inceleme yapabilir. Halkımız var olsun” paylaşımı yaptı. Bozan, paylaşımına Nurhak Belediyesi’nin 31.12.2022 tarihli mali tablosuna ilişkin bilgilerin bulunduğu tabloları da etiketledi.

“KIT İMKANLARLA HİZMET YAPIYORUZ”

Göreve geldiklerinde belediyenin 7 milyon TL borcu bulunduğunu, şu anda ise 7 milyon 463 bin TL borç ve yaklaşık 1 milyon banka hesaplarında para bulunduğunu kaydeden Belediye Başkanı İlhami Bozan, muhalif belediye olmaları nedeniyle yeterli desteği alamamalarına rağmen, kaynakları en iyi şekilde kullanarak vatandaşa hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Bozan açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu sürede 3 büyük köprü, 4 park, 170 bin metrekare kilit taşı döşenmesi, 400 bin metrekare yayla yolu yapımı gerçekleştirdik. Bir iş makinası, bir minibüs satın aldık. Kullanılmayan 3 okulu onararak halk evine dönüştürdük. Pazar yerleri kurduk. Vatandaşımıza destek sağladık, sosyal etkinliklere imza atarak onlara dokunduk.”

“MALİ GÜVEN OLMAZSA KATILIM OLMAZ”

Belediye yönetiminde halk katılımına büyük önem verdiklerini belirten Bozan, “Bu katılımın ilk aşaması da vatandaşın mali güveninin sağlanması. O nedenle her yapılan parasal işi ben 5 kişilik bir ekip ile denetliyorum. Vatandaşlarımıza da bu denetimlerimiz açık. Ayrıca, hesaplarımızı, gelirimizi, giderimizi vatandaşımızla sürekli paylaşıyoruz. Şimdi de onlardan randevu alarak hesaplarımızı kontrol edip, bizi denetlemelerini istiyoruz” dedi.