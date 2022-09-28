CHP’li başkandan yolsuzluk açıklaması

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (AEAH) yargıya taşınan yolsuzluk iddiaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.

Müslüm EVCİ

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (AEAH) yargıya taşınan yolsuzluk iddiaları ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

“ÇALIŞKAN, USTA, DEHA MARANGOZ (!) İCAP GÖREVİ VERİLİYOR”

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Haziran 2022’de, hazırladığı raporlara da yansıyan iddiaları tek tek açıklayan ve tüm usulsüzlükleri gözler önüne seren Ertürk, ilaç, posta pulu, su, hırdavat, UPS cihazı gibi alımların müfettiş raporuna girdiğini, rapora yansıyan en ilginç ayrıntının ise icap nöbetleri olduğunu, asıl mesleği marangozluk olan bir şahsın Teknik Ekip Koordinatörü olarak icap nöbeti tuttuğu ve icap ödemesi aldığını söyleyerek şunları kaydetti;

*AEAH’nin tüm cihaz ve makinelerinin bakımını yapan Teknik Ekip Koordinatörü şahsın gerçek mesleği marangozluk. Daha evvel de bu konuda açıklama yapmıştık.

*Bu arkadaşın özelliği, amcasının veya dayısının Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı olması. Bu özelliğinden dolayı tüm icap nöbetleri, asıl mesleği marangozluk olan bu şahsa ve ona yakın birkaç arkadaşına yazılıyor.

*Normalde hastanelerde doktorlar dışındaki diğer teknik ekibe icap nöbeti yazılmaz ve icap ödemesi yapılmaz. Ama bu arkadaşa ‘çok ihtiyaç oluyor’ gerekçesiyle icap görevi yazılmış.

*Ancak her ne hikmetse, bu arkadaşın yıllık izinde olduğu dönemde kimseye icap nöbeti yazılmamış. S.B., isimli bu başarılı ve çalışkan, teknik servisin başındaki usta dehamız (!) icap nöbeti tutarak devletten maaş almış.

*Defterdarlığın raporunda da bunun haksızlık olduğu, idari soruşturma gerektiği söyleniyor. Ama Bakanlık Müfettişi burada bir usulsüzlük olmadığı kanaatine varmış.”

“İHALESİZ ALIMLARIN BUGÜNKÜ BEDELİ YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA”

Açık hesap usulü yapılan ihalelere, alınan malzemelere ve bu malzemelerin parasal karşılıklarına ilişkin bilgiler de veren Ertürk, AEAH’nin ihalesiz ve ihale kanununa aykırı şekilde bir sürü alım yaptığını, 51 bin 320 liralık perde, 45 bin 536 liralık yedek parça, 789 bin 915 liralık bilgisayar, 278 bin 605 liralık toner ve kartuş, 38 bin 394 liralık ofis malzemesi ve 150 bin 722 liralık kamera ve güvenlik sisteminin ihalesiz biçimde alındığını belirtti.

“HASTANE KİMSEYE BORCUNU ÖDEMEMİŞ, ÜRÜN ALACAK ESNAF BULAMIYOR”

Hastanenin kimseye borcunu ödemediğini, bu nedenle ürün alacak esnaf bulamadığını dile getiren CHP’li Ertürk, “Şehit Yavuz Çoban Meslek Lisesi’ne 475 bin liraya metal raf ve dolap yaptırılmış. 2020-2021 dönemi itibarıyla toplam rakam 1 milyon 830 bin 204 lira. Bu rakam günümüz şartlarında yaklaşık 270 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon lira yapıyor” dedi.

“KOSKOCA HASTANENİN HESAP, KİTAP SİSTEMİNE BAKAR MISINIZ?”

Bahsi geçen 1,8 milyon liralık rakamın ortaya çıkış biçiminin de bir hayli şaşırtıcı olduğunu kaydeden Ertürk, şunları söyledi;

*Bu durum, hastaneye başvurup ‘biz ihalesiz mal verdik ama paramızı alamadık’ diye yapılan başvurularla ortaya çıkıyor. Koskoca hastanenin hesap kitap sistemine bakar mısınız? Yapılanlar inceleniyor, ‘Sayımda ortaya çıkmamıştır’ deniyor.

*Raporun bir noktasında, hastaneye alınan kabloların tükenebilen malzeme olduğu, bu nedenle alınıp alınmadığının ortaya çıkartılamayacağı söyleniyor. Allah aşkına, kablo yenir mi içilir mi? Nasıl tükenir?

*Böyle bir satın almayı herhangi bir bakkalın oğlu yapsa, adam oğlunu bir daha dükkâna sokmaz. Böyle bir satın alma olur mu? İhale yok, komisyon yok, fiyat araştırması yok…

“MERAK EDİYORUZ; DÖNEMİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OLAYLARIN NERESİNDE?”

Konuya dair Sağlık Müdürlüğünün raporunda muğlak ifadeler olduğunu, Teftiş Kurulu raporunda ise daha anlaşılır bilgiler verildiğini paylaşan Ali Abbas Ertürk, kurulun, su, vana, tuvalet kâğıdı aparatı gibi alımlarda soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdiğini belirterek, “Ama ihalesiz yapılan alımlarla ilgili (hakkını yemeyelim) kapsamlı bir rapor hazırlamış. Sadece meslek lisesinden yapılan alımla ilgili (iki taraf da kamu kurumu olduğu için) sıra dışı bir durumun olmadığını belirtmiş ve soruşturma izni vermemiş. Geri kalan iddiaların tamamına ise soruşturma izni verilmiş. Bu noktada Sayın Valiye de, soruşturma izni münasebetiyle çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU BİR KİŞİNİN YAPTIĞI BİR İŞ DEĞİL”

İlgili dönemde Hastane Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Başhekim, Teknik Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetlerinden Sorumlu Müdür, Satın Alma İşlemlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Satın Alma Birim Sorumlusu ve Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma izni verildiğini vurgulayan Ertürk, “Bu, bir kişinin yaptığı bir iş değil. Koskoca AEAH sanık konumunda yargılanıyor. Ayrıca şunu da merak ediyoruz; dönemin İl Sağlık Müdürlüğü bu olayların neresinde? Bir sorumlulukları var mı yok mu? Bu konunun da yeniden incelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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